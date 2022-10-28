Як відреагував ринок оренди квартир у Києві на жовтневі обстріли – дослідження

На початку жовтня вибір помешкань у столиці налічував понад 19 тисяч оголошень. Але вже 17 жовтня, коли Київ зазнав другої за місяць атаки, кількість пропозицій знизилася на 14%.

Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

"Найвідчутніше пропозиція зменшилася в Деснянському (23%), Дарницькому (21%) та Дніпровському (19%) районах. Водночас найменше ситуація змінилася на Печерську та в Шевченківському районі - оголошень поменшало на 10% та 12% відповідно", - йдеться у повідомленні.

При цьому різкої зміни вартості оренди не відбулося.

Так, за однокімнатки в Голосіївському та Шевченківському районах орендодавці так само пропонували помешкання впродовж двох тижнів жовтня за вартістю 12 000-12 500 грн, у Солом’янському та Дарницькому - на рівні 10 000 грн, в Деснянському та Дніпровському —-6 000 та 9 000 грн відповідно.

Зазначається, що ціни все ще нижчі, ніж до повномасштабної війни.

"Якщо порівнювати два тижні, коли столиця зазнала російських обстрілів, із аналогічним періодом у мирному січні 2022 року, то слід зазначити, що зараз вартість оренди в більшості районів ще не досягла довоєнного рівня.

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Найпопулярніші квартири - однокімнатки - найбільше "впали" в ціні в Святошинському та Деснянському районах - на майже 14%. Якщо ж порівнювати з жовтнем минулого року, то різниця ще більш разюча. Так, ціна оренди у вищезазначених районах Києва за рік менша на 22% у Деснянському та на 19% у Святошинському", - кажуть в OLX Нерухомість.

Загалом, у порівнянні з минулим роком, зараз вибір помешкань набагато більший. Відповідно до січня, асортимент квартир у Києві зріс майже на половину, а відповідно до жовтня 2021 року - взагалі вдвічі та станом на 17 жовтня склав 5 060 оголошень, йдеться у дослідженні.

На лівому березі Києва вибір серед однокімнатних квартир розширився на 39%, а на правому березі кількість оголошень зросла на 32%.

Станом на 17 жовтня на 18% збільшилася кількість пропозицій у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Трикімнатних квартир навпаки поменшало - на 5,5% на лівому березі та на майже на 8% на правому.

"Ймовірно, попит на більшу житлову площу спричинений внутрішньою міграцією великих родин з прифронтових регіонів", - припускають аналітики.

Економічна правда