2,4 мільйона українців втратили домівки за час війни. Що з обіцяним житлом від держави?

З початком великої війни Росії проти України мільйони наших громадян втратили власне житло.

Навесні влада публічно зобов'язалася забезпечити дахом над головою всіх, хто через війну залишились без домівки.

У квітні в Офісі президента представили програму будівництва і викупу квартир за державний кошт, щоб вже у 2022 році розв'язати проблему 10% внутрішньопереміщених осіб.

Проте план реалізувати не вдалось. В чому причина?

Скільки житла зруйновано

За попередніми підрахунками аналітиків, на які спирається Міністерство розвитку громад і територій, понад 2,4 мільйона українців мешкали у житлі, яке наразі зруйновано або пошкоджене до стану непридатного для проживання.

Ця цифра є попередньою, оскільки в умовах воєнного стану і тимчасової окупації деяких регіонів України точно порахувати кількість пошкодженого житла неможливо.

Згідно з офіційною інформацією, наданою обласними військовими адміністраціями, з 24 лютого по 18 жовтня на тих територіях, де це можна порахувати, зафіксовано майже 160 тис пошкоджених або зруйнованих об'єктів. З них 60% – зі ступенем руйнування понад 50%.

Серед пошкоджених об'єктів нерухомості переважають житлові приміщення – понад 142 тисячі об'єктів. З них понад 54 тисяч – зі ступенем руйнування до 50%, а 88 тисяч – від 50% до 100%.

В Мінрегіоні нагадують, що до початку великої війни Росії проти України на квартирних обліках перебувало ще майже 670 тисяч українців.

Дівчинка перед зруйнованим будинком, Київ. Фото: Антон Скиба

Що обіцяли зробити

У квітні заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що влада до початку зими 2022 року забезпечить житлом тих, хто цього найбільше потребує. План полягав у підготовці 53,4 тисячі квартир для 186 тисяч українців.

Побудувати на замовлення держави планували 32 тисяч квартир. Зокрема, план Офісу президента на 2022 рік передбачав будівництво по 100 тисяч квадратних метрів житла в 15 областях на заході, в центрі країни та у Києві. Тобто, по 2 тисячі квартир у кожному "відносно безпечному" регіоні.

Ще 21,4 тисячі квартир держава хотіла викупити у забудовників у готових житлових комплексах або будинках з високою стадією готовності.

Загальна сума видатків на будівництво чи викуп і ремонт житла у 2022 році мала становити 65,9 млрд грн. Ці кошти розраховували передбачити у державному бюджеті, розповідав Тимошенко.

В кінці літа стало зрозуміло, що "зайвих" 65 млрд грн в кошторисі країни, яка вісім місяців знаходиться у воєнному стані, немає, і що виділити їх навряд чи вийде – дефіцит державного бюджету від початку року становить 600 млрд грн.

Тому в серпні Тимошенко презентував програму відновлення житла західним політикам та дипломатам в рамках Fast Recovery Plan.

Фінансування будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб (ВПО), за планом Офісу президента, тепер мало надходити не від українських платників податків, а від країн-партнерів. Про чіткі терміни будівництва в презентації вже не згадувалося.

Що змогли побудувати і викупити

У квітні уряд ухвалив постанову, якою дозволив будувати й купувати житло для ВПО. Розпоряджатися коштами для цих цілей доручили Міністерству розвитку громад і територій. Щоб отримати кошти на будівництво, громади мали лише виділити відповідну земельну ділянку.

Адміністрації на місцях не забарились з виділенням землі під забудову. Так, на Кіровоградщині виділили 179 гектарів землі для будівництва двадцяти п’ятиповерхівок на дві тисячі квартир. У громадах Буковини визначили понад 60 земельних ділянок площею 200 гектарів, де можна зводити нові будинки для ВПО.

Львівська облдержадміністрація затвердила програму на 50 млн грн для завершення будівництва 13 недобудованих будинків для потреб внутрішньопереміщених осіб. На Закарпатті навіть створили та зареєстрували перший в Україні "земельний банк" для будівництва житла для ВПО.

В Ірпені територію колишнього санаторію "Ластівка" площею 7 гектарів рішенням міської ради передали під будівництво 5-поверхівок загальною площею 50 тис квадратних метрів.

У Києві про плани виділити землю в рамках програми будівництва житла для ВПО нічого не повідомлялося.

Влада продемонструвала певну активність і в питанні купівлі нерухомості, хоч і не в заявлених обсягах. Ще навесні Міністерство соціальної політики на доручення уряду переказало Держмолодьжитлу з власного рахунку грошову допомогу у розмірі 100 млн грн.

За ці кошти придбали 60 квартир у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях і тимчасово заселили в них 211 внутрішньопереміщених осіб та постраждалих, які втратили житло.

У жовтні Київська міська рада виділила 2 млрд грн Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА і комунальному підприємству "Фінансова компанія "Житло-інвест". Ці гроші уже підуть на придбання 1000 квартир, які здаватимуться в оренду переселенцям.

За словами експертів, затверджених параметрів програми ще немає, тому невідомо, у яких саме забудовників, і за яким принципом столична влада купуватиме квартири. До того ж тисяча квартир не розв'яже загальну проблему із забезпеченням житлом.

А що з "великою відбудовою"?

У травні ЕП писала, що будівельники ставили під сумнів ідею "швидкого і якісного" будівництва житла, навіть за умови стабільного фінансування програми. Як мінімум тому, що термін зведення якісного багатоквартирного будинку, підключення його до комунікацій та оздоблення квартир становить півтора-два роки.

Втім в Офісі президента від своїх слів не відмовлялися і переконували, що звести житло за 5-6 місяців можливо.

Проте на заваді реалізації програми, презентованої Тимошенком, стало не нереалістичні технологічні терміни, а фінансування. На початку листопада на будівництво житла з державного бюджету не виділили жодної гривні. Також не вдалося залучити грантові чи кредитні кошти в інших країн.

План Кирила Тимошенка поки не спрацював, але і переселенці без даху над головою не лишились джерело: офіс президента

ЕП надіслала запит Кирилові Тимошенку щодо того, як держава працює над розв'язанням проблеми забезпечення житлом ВПО, але за два тижні відповіді так і не отримала.

Заздалегідь усвідомлюючи нереалістичність обіцянок влади побудувати і викупити житло для всіх, хто цього потребує, експерти пропонували інші підходи. Серед них – компенсація нужденним вартості оренди квартир або видача цільових сертифікатів на придбання житла.

Житло для ВПО: куди розселяють

Ті, хто втратив житло, або покинув тимчасово окуповану територію, поділилися на дві категорії.

Перша категорія українців самостійно розв'язує проблему, орендуючи житло, купуючи нове, переїжджаючи до родичів. Друга категорія ВПО – ті, кому взагалі немає де жити. Останніми держава все ж опікується.

Згідно з оперативною інформацією Мінрегіону, на кінець жовтня вдалося організувати 163 тисяч місць, в яких тимчасово розмістили 1,69 мільйона українців. До таких місць відносяться різні будівлі, приміщення, об’єкти державної, комунальної та приватної власності.

В березні група осіб запровадили соціальну програму "Прихисток". В її рамках особи, що безкоштовно прихистили ВПО з тимчасово окупованих територій, отримують підтримку в розмірі 450 грн на місяць за одну особу. В опалювальний сезон виплата подвоюється.

На кінець жовтня в рамках цієї програми вдалося розмістити 682,3 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

З квітня по вересень компенсація за прихисток ВПО надавалась за рахунок державного бюджету та коштів міжнародних благодійних організацій. З 1 жовтня така компенсація здійснюється лише за рахунок Товариства Червоного Хреста в Україні.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення для тимчасового розміщення ВПО облаштували та заселили 11 модульних містечок у деокупованих населених пунктах Київської (Ірпінь, Буча, Бородянка, Макарів) та Чернігівської (Новоселівка) областей, а також у Львові. Ще 4 модульних містечка знаходяться на фінальному етапі облаштування.

В модульних містечках наразі мешкає близько 3,5 тисячі осіб. До кінця року планується облаштувати ще 13 модульних містечок для майже 5 тисяч людей.

Всі модульні містечка Україні надало Урядове агентство стратегічних резервів Республіки Польща на безоплатній основі як гуманітарну допомогу.

єОселя та інші іпотечні програми

В травні німецький банк розвитку KFW відновив виділення коштів на видачу кредитів на квартири чи будинки для внутрішньо переміщених осіб. Ця програма діяла і до повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Перший внесок для ВПО становить 6%, ставка за кредитом – 3% річних. Подати заявку на участь в програмі можна через портал "Дія". Також можна звернутися до регіонального відділення "Держмолодьжитла".

Через обмежене фінансування і велику кількість бажаючих схвалення заявок відбувається на конкурсній основі. Після відновлення програми 2022 року пільгові кредити вже отримали 2,3 тисячі сімей.

В жовтні запрацювала оновлена державна іпотечна програма "єОселя". Вона дозволяє придбати житло за відсотковою ставкою, набагато нижчою за облікову ставку НБУ та розмір інфляції. Влада розраховує, що іпотекою також користуватимуться і ВПО.

Наразі взяти кредит на купівлю житла можуть окремі категорії населення – військовослужбовці, медики, освітяни. Для них розмір ставки на тіло позики становить 3% річних.

З нового року "єОселя" розшириться на всіх бажаючих українців, що відповідають вимогам програми. Єдина перепона, яка може стати вирішальною для потенційних аплікантів, – необхідність одразу сплатити перший внесок у розмірі 20% від вартості квартири.