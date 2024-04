Семь грантовых программ для tech-стартапов

Попри скорочення доходів IT-індустрії під час війни, українська інноваційна спільнота розвивається, масштабується та зміцнює свій глобальний вплив.

Так, стартап Releaf Paper залучив 2,5 млн євро на фабрику з виробництва паперу з листя, проєкт Esper Bionics, що розробляє біонічні протези, потрапив на обкладинку Time, продукт Esper Hand визнали одним з 200 найкращих винаходів 2022 року, а фінтех-стартап Finmap отримав 1 млн євро іноземних інвестицій.

ЕП зробила підбірку цільових пільгових грантів для tech-стартапів.

Seeds of Bravery

Ця грантова ініціатива для українських tech-стартапів реалізується в рамках проєкту Європейської інноваційної ради (EIC). Її глобальна місія – підтримати інноваційну екосистему України під час війни.

Відібрані для участі в програмі технологічні стартапи, а також малі та середні підприємства (МСП), які розробляють новітні продукти, зможуть отримати гранти від 10 тис євро до 50 тис євро. Гранти виділятимуться за п'ятьма програмами.

Це інноваційні послуги бізнесів (до 10 тис євро), інноваційне підприємництво (до 25 тис євро), deep tech-інкубація (до 25 тис євро), відбудова України (до 25 тис євро) і масштабування deep tech-рішень та сервісів (до 50 тис євро).

Кошти виділятимуться на отримання стартапами двомісячних консультацій та менторства, що допоможуть їм модифікувати бізнес-модель, розробити стратегію розвитку й масштабування компанії і бізнес-план. Претендентам відкривається доступ до акселератора EIC з можливістю отримати до 17,5 млн євро.

Ініціатива Seeds of Bravery також спрямована на популяризацію жіночого підприємництва. За правилами, 20% відібраних стартапів мають бути засновані або очолюватися жінками. Умови відбору на грант такі.

Компанія повинна мати українську реєстрацію або бути переміщеною з України до держави-члена ЄС, його заморських країн і територій (спеціальні території ЄС) або асоційованих країн Horizon Europe після 24 лютого 2022 року.

Також компанія має бути зареєстрована в одній з держав-членів Євросоюзу та його заморських країн і територій чи асоційованих країн Horizon Europe після 24 лютого 2022 року. Хоча б один засновник або топменеджер має бути українцем. Заявки приймаються до 25 квітня 2025 року. Для цього слід зареєструватися.

Ukrainian Startup Fund та WNISEF

Український фонд стартапів (УФС) також долучається до підтримки талановитих фаундерів і разом з регіональним фондом прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund запускає грантову програму на загальну суму 2,5 млн дол.

Її мета – сприяти розвитку tech-екосистеми, підвищити конкурентоспроможність перспективних проєктів та допомогти стартапам отримати міжнародне визнання.

Податися на грант можуть стартапи на стадіях pre-seed (ідея) та seed (тестування проєкту) з вектором розвитку у сферах AR/VR, блокчейну, медицини, енергетики, фінтеху, штучного інтелекту, електронного уряду, legaltech, біотехнологій.

Програма передбачає можливість фінансування 74 команд. Pre-seed-стартапи отримають до 25 тис дол, seed – до 50 тис дол. В УФС нагадують, що свого часу такою можливістю скористалися компанії Esper Bionics, Upswot, Finmap, Zeely, Mate Academy, Harmix. Тепер вони відомі в усьому світі.

Кандидатам слід ознайомитися з переліком вимог. Заяви приймаються до 31 грудня 2025 року. Для цього слід зареєструватися та заповнити форму.

Visa Everywhere Initiative

Українські стартапи можуть податися на глобальну грантову програму відкритих інновацій Visa Everywhere Initiative (VEI). Спочатку відбуватиметься регіональний відбір. Для власників українських проєктів дедлайн подання заявок – 6 травня.

Відібрані проєкти перейдуть на наступний етап конкурсу (серед стартапів у межах регіонів Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки), що відбудеться у віртуальному форматі 17 липня 2024 року.

Переможець потрапить до глобального фіналу та змагатиметься з фіналістами європейського, азійсько-тихоокеанського, латиноамериканського та північноамериканського відборів. Змагання відбудеться на конференції TechCrunch Disrupt у Сан-Франциско 29 жовтня 2024 року.

На регіональному етапі передбачені такі гранти: перше місце – 20 тис дол, приз глядацьких симпатій – 10 тис дол. Глобальний фіналіст отримає 100 тис дол.

У грантовій програмі VEI можуть взяти участь стартапи, що розробляють інноваційні рішення у сфері онлайн-платежів та комерції.

Пріоритетними будуть проєкти в таких індустріях: ШІ, цифрова ідентифікація та біометрія, кібербезпека та приватність, альтернативні фінанси та кредитування, програми лояльності, P2P і трансферні перекази, необанки, банкінг.

Крім грошової винагороди, переможці отримають доступ до партнерської мережі Visa у венчурному, банківському, комерційному та державному секторах. З умовами участі в програмі можна ознайомитися за посиланням. Заяви приймаються до 6 травня 2024 року, їх слід розмістити за посиланням.

Програма від Google

У березні 2022 року компанія Google створила Фонд підтримки українських стартапів (Google for Startups Ukraine Support Fund), реагуючи на виклики, які постали перед вітчизняною tech-екосистемою під час війни.

За результатами першого відбору підтримку в розмірі 5 млн дол отримали 58 стартапів. Після цього проєкти отримали 15,8 млн дол додаткового фінансування, підвищили виторг на 100% та створили робочі місця навіть під час війни. Серед найвідоміших стартапів, які отримали гранти, – Zeely, Mindly та Skyworker.ai.

Google for Startups

У лютому 2024 року Google оголосила про другий етап програми. Цього разу сума фінансування без залучення капіталу становитиме 10 млн дол. Відібрані проєкти отримають до 200 тис дол грантової допомоги, 300 тис дол кредитів на продукти Google Cloud, менторство від Google та підтримку в розробці продуктів.

Місія програми – надати стартаперам можливість розвивати бізнес в умовах війни і створити фундамент для післявоєнного економічного відновлення. Подаватися на програму зможуть усі охочі українські стартапи. Заяви приймають протягом 2024 року (дедлайн ще не оголосили). Форму організатори відкриють навесні.

Creative Europe: Innovation Labs

"Креативна Європа" 2021-2027 – це конкурсна грантова програма Євросоюзу з бюджетом 2,4 млрд євро для учасників та організацій креативних індустрій.

Українські фаундери tech-стартапів ще можуть встигнути податися на ініціативу "Інноваційні лабораторії" однієї з трьох програм під назвою "Міжсекторальна співпраця". Мета ініціативи – заохочувати серед учасників застосування новітніх підходів до створення доступного контенту з його подальшим поширенням.

До участі запрошуються стартапи, що застосовують експериментальні підходи при розробці контенту та цифрового мистецтва (зокрема аудіовізуального), проєкти, які створюють віртуальні світи та застосовують новітні технології.

Найбільш пріоритетними будуть екологічно свідомі проєкти з життєздатними стратегіями розвитку бізнесу, проєкти з інклюзивності, різноманітності та гендерної рівності. Бюджет ініціативи – 7,4 млн євро. З умовами участі можна ознайомитися за посиланням. Заяви приймають до 25 квітня 2024 року.

Angel One Fund

Це інвестиційний фонд, заснований UCU Foundation (УКУ, Український католицький університет). Його особливістю є те, що команда Angel One надає фінансову допомогу українським стартапам на стадіях late pre-seed та early-seed.

Фонд фокусується на напрямках FinTech, SaaS, EdTech, AI/ML. Третина інвестицій буде спрямована на Edtech-стартапи і проєкти, що мають продукти глобального спрямування. Сума інвестицій становить від 50 тис дол до 250 тис дол.

У 2023 році найбільш стратегічними вкладеннями Angel One стали інвестиції в стартапи Zeely, Rozmova, GO TO-U та Mosqitter. Українські фаундери, які не знали про цей фонд, можуть спробувати запітчити свій стартап.

Слід зважати на критерії відбору: наявність перших залучених клієнтів, опрацьована стратегія масштабування бізнес-моделі, маркетингу та продажів, чітке розуміння ринку та конкурентних переваг продукту чи сервісу.

Крім фінансової підтримки, Angle One надає відібраним стартапам доступ до нетворкінгу мережі УКУ та бізнес-школи УКУ. Заяви на участь у програмі приймаються постійно. Для цього слід зв’язатися з командою Angel One.

Flyer One Ventures

Flyer One Ventures (F1V) – український венчурний фонд компанії Genesis. Серед активів F1V – українські стартапи Awesomic, AiSDR, FintechFarm, Deskree, All Right, NewHomesMate, Mate academy. Загальна сума портфеля фонду лише українських стартапів у 2022 році досягла 400 млн дол.

F1V вкладає в стартапи на стадіях інвестування pre-seed, seed, series A. Середній чек становить 500 тис дол, однак максимальна сума інвестицій може досягати 2 млн дол. Крім цього, у межах співпраці з фондом засновники та їх команди отримують менторство щодо growth-стратегії, підбору персоналу, консультації з PR, розвитку бізнесу та налагодження стосунків з інвесторами.

Небайдужі українці та всі охочі можуть самостійно підтримати українські стартапи і tech-екосистему під час війни, задонативши на сайті проєкту Save UA Startups. Проєкт був створений у партнерстві з Українським фондом стартапів.

На сайті ініціативи можна допомогти засновникам та їх командам фінансово, посприяти релокації, стати ментором, надати сервіс (консультацію або доступ до певної програми чи інструменту). Заявки на участь у програмі приймаються постійно. Для цього потрібно подати на розгляд інформацію про свій стартап.