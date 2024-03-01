Епоха єдинорогів закінчується. Чому отримати оцінку в один мільярд доларів стає важче?

Технологічний світ дізнався про єдинорогів у 2013 році. Тоді засновниця Cowboy Ventures Ейлін Лі вперше порівняла стартапи, які швидко розвивалися та досягли оцінки 1 млрд дол, з міфічними істотами, що символізують доброчесність.

У той час використання цього означення несло в собі ключові характеристики: винятковість та особливість. Оскільки далеко не всі стартапи навіть залишаються на плаву, досягнення мільярдної оцінки вважається справжнім успіхом.

З часу появи перших єдинорогів їх кількість збільшилася в 14 разів і вони стали значно молодшими. Однак головні зміни відбулися під час пандемії. 2021 рік став найбільш сприятливим для появи стартапів з оцінкою 1 млрд дол. Проте через перегрітість ринків єдинороги почали втрачати свою унікальність.

Зараз дедалі частіше говорять про завершення епохи єдинорогів. Чи збережуть стартапи динаміку і чи знайдуть нові шляхи до успіху в мінливих умовах ринку?

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Бум єдинорогів у 2020-2021 роках

У 2013 році компанія Cowboy Ventures нарахувала 39 стартапів, оцінка кожного з яких перевищувала 1 млрд дол. Найуспішнішим був Facebook, вартість якого становила понад 100 млрд дол. З розвитком технологічної індустрії та збігом економічних обставин кількість єдинорогів зростала в арифметичній прогресії.

За останнє десятиліття їх кількість збільшилася в 14 разів до 532-х. Піковим роком їх появи став 2021-й, у який зʼявилися 344 стартапи-мільярдники.

Яка причина такої активізації? У період пандемії коронавірусу та низьких процентних ставок (у 2020-2022 роках ставка ФРС не перевищувала 0,5% річних) венчурні фонди залучали рекордні суми від нових інвесторів, які вбачали в технологічній сфері можливість примноження власних капіталів.

У той час ринок був настільки конкурентним, що траплялися випадки, коли стартапи за день закривали угоди із залучення інвестицій. Кожен тоді хотів отримати частину пирога, який постійно зростав. Це підтверджують дані закритих "мегараундів", у рамках яких підприємці залучали суми понад 100 млн дол.

У 2021 році їх кількість досягла 1 556-ти порівняно з 630-ма у 2020-му. У піковий для галузі рік на "мегараунди" припадало залучення 59% усього фінансування.

Тоді ж серед єдинорогів почали виокремлюватися особливо великі стартапи – декакорни. Їх оцінка стартувала з 10 млрд дол. Декакорни є одними з найбільш успішних стартапів, що демонструють швидке розширення, новаторські бізнес-моделі та значну зацікавленість з боку інвесторів. Вони часто зустрічаються у сферах технологій та охорони здоров'я.

У тому ж 2021 році зʼявився перший український декакорн – Grammarly, оцінка якого тоді зросла в шість разів, досягнувши 13 млрд дол.

В умовах постійних локдаунів технологічні компанії, імовірно, переживали своє найшвидше зростання. Як згадує той період Марк Цукерберг, після початку пандемії світ швидко перейшов в інтернет і сплеск електронної комерції привів до надзвичайного зростання доходів. Багато людей передбачали, що прискорення стане постійним і триватиме навіть після завершення пандемії.

"2021 рік був рекордним за кількістю виходів на біржу і кількістю грошей, які отримали технологічний сектор та венчурні фонди. Це був насичений та багатий рік для індустрії", – пригадує директор фонду Smok Ventures Олександр Яценко.

Крім збільшення кількості єдинорогів, відбулися і якісні трансформації компаній, що швидко зростали. Якщо у 2013 році більшість єдинорогів орієнтувалася на споживача, то у 2023 році з-поміж 500 "міфічних істот" переважна більшість прагнула обслуговувати бізнес, який уже працював на споживача.

Крім того, тепер стартапи з оцінкою понад 1 млрд дол представленні в ширшому спектрі секторів – від клімату до SaaS (програмне забезпечення).

Однак все має властивість завершуватися. Очікування, що масштабування та залучення нових технологій збереже актуальність, не витримало випробування часом. Велика війна Росії проти України запустила низку процесів, які радикально вплинули не тільки на венчурні інвестиції в стартапи, а й на ІТ-індустрію загалом.

2022 рік, який усе змінив

У першій половині 2022 року інфляція в США досягла 9,1% і змусила ФРС переглянути свою політику щодо ключової ставки. Намагаючись уповільнити зростання цін, Федрезерв у той рік десять разів підвищував ставку, за якою банки отримують позики, до 4,5%. У 2023 році її підняли до 5,5%.

Така монетарна політика вплинула на венчурні фонди і вони почали обережніше інвестувати в технологічні компанії. Гроші стали дорожчими, а охочих ризикувати вкладеннями в стартапи, які не приносили доходу власникам, ставало менше.

Крім того, реальність після пандемії була іншою, ніж усі очікували. Використання інтернет-послуг скоротилося, тож прогнози про постійне зростання технологічних компаній не справдилися. Наслідок – у 2023 році було лише 45 нових єдинорогів.

Так стартапи опинилися в новій реальності. Яскравим прикладом цього стала історія соцмережі BeReal. На початку 2022 року вона залучила 60 млн дол, отримавши оцінку 587 млн дол, це хороший старт. Зараз мережа популярна серед молоді, яка шукає альтернативу Instagram. Ще рік тому BeReal могла б претендувати на статус єдинорога, проте інвестори стали більш раціональними.

Нова доза розсудливості вплинула не тільки на молоді компанії, які намагаються закрити свої перші угоди, а й на тих, хто застрибнув у "потяг щастя" до 2022 року.

За словами засновниці Outlander VC Пейдж Крейг, яка інвестувала в Twitter і Lyft, ситуація на ринку виведе з екосистеми безліч засновників, які не повинні цим займатися – людей, які створюють стартапи винятково заради грошей і слави.

Слова Крейг можна пояснити тим, що у 2020-2021 роках зʼявилося багато "паперових єдинорогів". Це стартапи із завищеною оцінкою, яка базувалася на очікуваннях зростання, а не на реальних фінансових показниках. Тепер, в умовах скорочень в ІТ-компаніях, перспектива їх зростання стає менш реальною.

У новій реальності починають зʼявлятися ZIRPicorns – стартапи, які колись вважалися єдинорогами, але потім втратили цей статус. ZIRP – абревіатура від Zero Interest Rate Policy, тобто політика нульових процентних ставок, поширена у 2020-2022 роках, яка і призвела до завищення оцінок багатьох стартапів.

Ці стартапи не змогли показати очікуваних темпів зростання чи прибутку, зіткнулися із зниженням попиту на свої продукти або послуги і були змушені значно скоротити штати. За оцінками Cowboy Ventures, серед усіх 532 єдинорогів у кінці 2023 року частка "паперових" становила 93%, ZIRPicorns – 60%.

Уже зараз інвестори починають думати про продаж своїх часток у єдинорогах. Оскільки цикл життя венчурного фонду становить десять років, то значна частина тих, хто інвестував у 2010-х, починає шукати шляхи монетизації своїх вкладень.

Фонд може спробувати вийти з інвестицій через IPO або злиття та поглинання, але проблема в тому, що для IPO зараз теж не найкращий час. Знайти покупця, який готовий заплатити за стартап понад 1 млрд дол, тепер уже непросто.

"Зараз "вікно IPO" не відчинене, проте є багато компаній, які за своїм етапом розвитку мали б виходити на публічні ринки. Утворилася черга із сотень компаній, які намагаються дочекатись кращих умов виходу на IPO. Вони почали зменшувати витрати або залучати зовнішні інвестиції з тією ж чи навіть нижчою оцінкою", – пояснює інвестиційний аналітик Horizon Capital Андрій Бродецький.

Не менш показовим є те, що акції близько 40% єдинорогів торгуються з оцінкою нижче 1 млрд дол. Падіння їх вартості від початкових рівнів відбувається тоді, коли попит менший, ніж пропозиція. За таких умов фондам важче продати свої частки в стартапах, щоб зафіксувати бодай якісь прибутки або навіть збитки.

"У таких випадках інвестори готові пропонувати на свою частку велику знижку. Досить часто така знижка може сягати 90%. Це не означає, що всю компанію продають у десять разів дешевше від оцінки", – зазначає Бродецький.

Зрештою, далеко не всі єдинороги витримують складні умови ринку. WeWork, Olive AI, Veev, які раніше залучали сотні мільйонів та мільярдів доларів, у другій половині 2023 року заявили про банкрутство. Ці невдачі – лише початок краху, який, за словами інвесторів, очікує на сферу технологічних стартапів.

Колись перспективні технологічні компанії опинилися на межі виснаження. Їм більше не вірять на слово – інвесторів цікавлять лише реальні результати.

Чи є майбутнє в нових єдинорогів і до чого тут Україна

Попри обережність інвесторів та відсутність дешевих грошей, нові єдинороги все ж зʼявляються. Безумовно, тренд, заданий OpenAI, тепер також працює на нові стартапи, які використовують штучний інтелект (ШІ).

Так, у січні Eleven Labs, який розробляє інструменти для створення та редагування синтетичних голосів, менш ніж за рік досягнув оцінки понад 1 млрд дол. У раунді, у якому також брали участь Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, Broad Light Capital і Credo Ventures, Eleven Labs зібрав 101 млн дол.

Загалом стартапи у сфері ШІ зараз на піку популярності. За даними CB Insights, інвестиційні оцінки таких компаній значно вищі, ніж в інших секторах.

Інвестори також цікавляться стартапами, які намагаються використовувати штучний інтелект у певних сферах, наприклад, у медицині чи юриспруденції. Головною особливістю реалізації проєктів є забезпечення максимальної точності та правильності відповідей від ШІ, оскільки ціна помилки надто висока.

Крім того, існує думка, що той, хто не захопився переоцінкою частки своєї компанії, зможе найкраще пережити 2024 рік. Проте з цим теж є проблеми, оскільки за останнє десятиліття стартапи втратили свою перевагу в ефективності використання капіталу. Відповідно, інвесторам було б краще вкладати в такі компанії як Amazon та Microsoft, які за десятиліття зросли у вісім-девʼять разів.

Однак попри всі труднощі на венчурному ринку, зростає активність щодо defense tech-розробок. Інвестори дедалі більше цікавляться military tech-компаніями.

За словами Бродецького, європейські та американські інвестори на прикладі України побачили, як технології можуть вплинути на ситуацію на полі бою. Це також стимулює їх активно виділяти капітал для defense tech-напрямку.

Для України це унікальний шанс, оскільки розвиток таких технологій без їх використання в реальній війні нівелює їх шанси на успіх. У звʼязку з цим саме українські стартапи можуть отримати якісну перевагу в цій ніші.

Роками українська екосистема стартапів не викликала особливої зацікавленості серед іноземних інвесторів. Тепер ситуація починає змінюватися.

"Якщо у вас є технологічний стартап у defense-вертикалі і ви не в Україні, тоді ви не на передовому ринку. В історії з інвесторами аналогічна ситуація: неможливо цікавитися defense tech і оминати український контекст", – пояснює Яценко.

Для стартап-індустрії України настав переломний момент, адже зацікавленість українськими defense tech-проєктами може позитивно вплинути на інші напрямки. Потенційно це дозволить Україні вийти на новий рівень розвитку технологій.