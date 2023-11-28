Сім провідних акселераторів для технологічних стартапів

Першочергові завдання, які має виконати засновник early-stage та pre-seed-стартапу у сфері tech, – розробка бізнес-моделі та її інтеграція з компанією, створення моделі розвитку, тестової версії продукту та стратегії продажів, залучення талантів для втілення ідеї.

Якщо підґрунтя проєкту побудоване і настав час ділитися ідеєю з інвесторами, покращувати лідерські якості та отримувати менторство від лідерів індустрії, варто подумати про акселераційну програму для стартапу.

Tech-стартапи можуть подаватися на програми глобальних акселераторів на зразок Y Combinator, Techstars або свіжих та ексклюзивних, наприклад, HF0. ЕП підготувала огляд семи провідних акселераторів 2024 року.

Techstars

Techstars – один з найбільших акселераторів у світі, його інвестиційне портфоліо оцінюється 105 млрд дол. З 2006 року акселератор запустив та профінансував понад 3,7 тис стартапів і променторив понад 7 тис засновників у технологічних індустріях (проєкти у сферах CleanTech, Web3, FinTech, HelathTech).

Це глобальний акселератор. Його програми, які фінансує американський інвестиційний банк JPMorgan Chase, відкриті в різних куточках світу: Кремнієвій долині, Лондоні, Сіднеї, Маямі, Парижі, Нью-Йорку. Засновники tech-стартапів на стадіях pre-seed чи early-stage (початкові етапи) з баченням бізнес-моделі проєктів, MVP-версіями сайтів чи продуктів та готовністю масштабуватися можуть подавати заявки в Techstars.

Долучення до екосистеми Techstars дозволить отримати доступ до менторських програм з експертами компаній Microsoft, Thrive Global, Built In, McKinsey&Co. У разі успішного проходження акселераційної програми тривалістю три місяці стартап зможе залучити до 120 тис дол.

Фаундери також отримують бенефіти для учасників ком’юніті акселератора загальною вартістю понад 1 млн дол. Сюди входять безкоштовні кредити на користування сервісами від 300 компаній на зразок HubSpot, Google for Startups, Stripe, Brex, AWS.

Y Combinator

Ще один глобальний акселератор, Y Combinator, став майданчиком для старту майбутніх tech-лідерів – Webflow, Coinbase, Stripe та Zapier. Насичена програма акселератора збільшить шанси власників технологічних стартапів, що перебувають на початковій стадії, успішно вийти на ринок.

Y Combinator зазначає, що 54% стартапів, оцінка яких перевищує мільярд доларів, подавалися на програму, не генеруючи жодних доходів, а 42% компаній, які досягли успіху, залишали заявку, маючи лише ідею.

Однак умови подання заявки є. Наприклад, вона буде розглянута лише в тому випадку, якщо її подала особа, яка володіє принаймні 10% власного капіталу в стартапі.

Прийняті в Y Combinator компанії проходять інтенсивну тримісячну програму. Стартапи поділяються на чотири групи, у кожній з яких – по шість-десять проєктів. Мета поділу – створити найбільш комфортну та індивідуальну атмосферу для засновників і їх навчання. На чолі кожної групи стоїть ментор акселератора.

Раз на тиждень фаундери слухають виступи відомих стартаперів під час так званих розмов у вівторок та надихаються мотивацією. Серед спікерів – засновники Airbnb, Stripe, Doordash та Ginkgo Bioworks.

Після створення тестової (MVP) версії продукту ментори готують фаундерів до публічних запусків на платформах ProductHunt чи Hacker News, розповідають про особливості роботи з медіа. Під час Demo Day у Y Combinator відібрані для інвестування стартапи презентують свої продукти інвесторам та пресі.

У цей день уся увага прикута до стартапів. Засновники отримують досвід витривалості, вчаться послідовно й швидко обґрунтовувати свої ідеї, зацікавлювати інвесторів та медіа інноваційністю своїх стартапів.

Загальна кількість інвестицій у відібрані стартапи становить 500 тис дол та регулюється угодою про майбутній капітал SAFE (Simple Agreement for Future Equity).

500 Global

500 Global – ще один лідер серед глобальних акселераторів з оцінкою інвестиційного портфоліо понад 250 млрд дол. Програми акселератора активні у США, Ізраїлі, Саудівській Аравії, Канаді. Флагманський акселератор 500 Global базується в Пало-Альто, Каліфорнія.

Понад 35 стартапів, що пройшли акселераційну програму в 500 Global, тепер мають оцінку понад 1 млрд дол, а 160 – від 100 млн дол до 1 млрд дол. Для фінансування проєктів інвестиційний фонд 500 Global Flagship Fund залучає інвестиції з Кремнієвої долини.

Засновники – учасники програми 500 Startups (тепер – 500 Global) Джерело:: Jumpstartmag

Цікавий факт для фаундерів: близько 71% стартапів, які подали заявки протягом перших 45 днів після відкриття форми, мають високий шанс бути залученими до програми 500 Global. Загалом акселератор інвестує в обрані стартапи по 150 тис дол за умови, що компанія віддає 7% своїх акцій.

Якщо заявку прийме команда 500 Global, засновник отримає запрошення на співбесіду в форматі інтерв’ю з трьома учасниками команди інвесторів акселератора. Орієнтовна тривалість інтерв’ю – три години.

Стартапи, що потрапляють до акселератора, проходять динамічну програму протягом чотирьох місяців. Засновники отримують менторство від експертів з PayPal, Google, Youtube, Apple. Програма 500 Global фокусується на маркетингу, продажах та залученні клієнтів. 500 Global запрошує відібрані стартапи на Demo Day, де засновники презентують продукти інвесторам та зустрічаються з лідерами індустрії.

Plug and Play Tech Center

Активні програми каліфорнійського акселератора Plug and Play Tech Center охоплюють понад 50 країн. Plug and Play випустив 12 компаній-єдинорогів, тобто тих, які отримали оцінку понад 1 млрд дол.

Акселератор називає себе одним з найбільш активних у Кремнієвій долині помічників стартапів на стадії pre-seed – Series A. Насправді Plug and Play не обмежує фаундерів за стадіями. Зокрема, акселератор не вимагає від стартапу наявності власного капіталу на початковій стадії для участі в програмі. Навпаки – щороку Plug and Play інвестує в 160 компаній будь-якого розміру та рівня розвитку.

Участь в акселераційній програмі допоможе фаундерам early-stage-стартапів залучити до 500 тис дол інвестицій за умови надання акселератору частки від 1% до 5% залежно від суми вкладень. Крім цього, можна отримати до 1 млн дол після проходження програми від Plug and Play.

Акселератор – потужний майданчик для розвитку технологічних стартапів. У цій галузі Plug and Play працював з проєктами із сфер FinTech, розумні міста, AgTech, InsurTech, IoT, крипто.

Sequoia Arc

Sequoia Arc – акселератор, створений інвестиційним фондом Sequoia Capital у 2022 році. За рейтингами експертів, серед нових акселераторів (SF0, a16z Start, Hyper) Sequioia Arc посідає перше місце. Наразі він не має відомих вихованців, адже для виходу потенційно успішного стартапу на IPO потрібні пʼять-десять років. Однак завдяки інтенсивній програмі для early-stage-стартапів нові єдинороги невдовзі можуть зʼявитися.

Тривалість програми Sequoia Arc – сім тижнів. Протягом цього часу фаундери зустрічаються з лідерами своїх індустрій, отримують менторство з розробки продукту та бізнес-моделі компанії, залучення перших клієнтів, створення маркетингових активностей, залучення до стартапу талантів.

Стартапери позитивно відгукуються про акселератор. Вони зазначають, що отримують усі інструменти для зростання: від наймання першого інженера до створення стратегії продажів.

Google for Startups Accelerator

Google for Startups Accelerator допоможе швидко розширитися стартапам, які перебувають на ранній стадії розвитку. Глобальні програми акселератора охоплюють Південну та Північну Америку, Азію, Європу, Африку.

Кожна програма акселератора набирає групу з 10-15 перспективних стартапів. Фаундери-учасники навчаються менторами індивідуально, дистанційно або під час групових занять. Зокрема – глибоко досліджують свою галузь та продукт, вчаться залучати клієнтів, розвивають лідерські якості.

Участь в одній з програм стане гарним вибором для засновників технологічних компаній. У 2023 році стартувала програма для стартапів у сфері штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML). У її межах засновники отримують менторство з розробки AI/ML та хмарних продуктів, розробляють продуктову стратегію.

Для стартапів на початковій стадії є умови прийняття до акселератора: у компанії має бути обґрунтована growth-модель (методика досягнення цілей) і tech-ухил продукту (бажано AI/ML). Крім того, CTO (Chief Technical Office) стартапу має бути присутнім на всіх програмних сесіях.

Hf0

Ще один новий акселератор для енергійних tech-фаундерів – Hf0 (Hacker Fellowship Zero). Його ексклюзивність у тому, що засновники десяти відібраних стартапів живуть та навчаються разом у маєтку в Сан-Франциско. Програма Hf0 розроблена з фокусом на індивідуальне менторство і триває 12 тижнів. Нею керує лауреат рейтингу Forbes 30 Under 30 Дейв Фонтенот.

Засновники стартапів, що взяли участь у програмі Hf0 Джерело: Sfstandard

Учасники акселераційної програми опиняться в унікальній спільноті однодумців. У маєтку вони зустрінуть засновників стартапів різних трансформаційних галузей: NFT, блокчейн, ШІ, Web3. Крім цього, вони зможуть надихнутися менторством від лідерів Youtube, Twitch, Pinterest, Opensea, Quora.