Украинский стартап Himera вышел на мировой рынок и получил поставщика в США

Украинский производитель военных раций Himera вышел на мировой рынок и получил поставщика США.

Об этом говорится в сообщении на странице Himera Radios.

"Нашим партнером стала американская оборонная технологическая компания Reticulate Micro, занимающаяся обеспечением надежной и устойчивой связи в любой среде", – сказано в сообщении.

Компании заключили эксклюзивное дистрибьюторское соглашение и теперь Reticulate станет поставщиком проверенных в боях тактических систем связи Himera в США и для ключевых мировых государственных клиентов.

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Напомним:

В марте Himera Radios, разрабатывающий устойчивые к российскому РЭБ рации, объявил о привлечении 525 тыс долларов инвестиций.

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Экономическая правда