Кто из мировых корпораций одновременно зарабатывает и в России, и в Украине

За два роки великої війни пів сотні найбільших західних корпорацій на третину зменшили свої доходи на російському ринку. Проте це "середня температура по палаті". Наприклад, у 2023 році три десятки компаній з-поміж тих, хто вже продав бізнес в РФ або зупинив там виробництво і шукає покупців на активи, втратили понад половину виручки порівняно з 2021 роком.

Водночас два десятки фірм продовжують працювати в Росії, ніби нічого не сталося. Завдяки цьому вони зберігають рівень доходів приблизно на довоєнному рівні. Частина з них – Nestle, Leroy Merlin, Mondelez – перестала публікувати фінансову звітність. Сплачені ними податки на підтримку путінського режиму – це кров українців на їхніх руках.

Практична, а не ідеологічна, проблема полягає в тому, що багато з цих компаній мають бізнес і в Україні. Роботу в Росії вони зазвичай пояснюють бажанням "не кидати своїх співробітників" і тим, що вони "забезпечують харчами мирне населення", а в Україні "донатять" постраждалим і біженцям. ЕП вирішила проаналізувати, що насправді відбувається з їх бізнесами і там, і тут.

З пів сотні найбільших іноземних корпорацій в РФ – тих, хто за два роки великої війни вже пішов звідти, і тих, хто залишається фінансувати Кремль, – мінімум 35 мали українські офіси, а подекуди й виробництва.

Реклама:

Схеми бізнесу у двох країнах кардинально відрізнялися лише в автомобільних компаній. Якщо в РФ вони вели бізнес напряму і часто володіли там складальними виробництвами (Toyota, Volkswagen, Nissan, Renault), то в Україні більшість автокорпорацій не мали заводів, а були представлені тут лише офіційними дилерами. В інших сферах бізнеси організовані однаково і відрізняються хіба що масштабами на користь РФ, де ринок значно більший.

Усі ці компанії ЕП поділила на чотири групи.

Першу групу представляють ті, хто за два роки збільшив дохід і в РФ, і в Україні. Це переважно тютюнові гіганти та великі продуктові корпорації, такі як Mars (зростання на 14% у Росії і на 16% в Україні) або Nestle (дані в РФ невідомі, а в Україні зростання на 19%). Можна припустити, що її доходи в РФ не впали, а зросли, як і в інших харчових компаній.

Друга група – компанії, які збільшили дохід у Росії, але зменшили в Україні. Найбільш показовий представник – американська PepsiCo. В РФ її дочірня компанія "Вимм-билль-данн" збільшила прибуток у 2,6 разу, а загальні продажі групи зросли на 26% до 4,7 млрд дол. Далі буде більше: у 2024 році американська компанія запустила першу лінію нового заводу з виробництва снеків та солоних закусок під Новосибірськом.

В Україні – усе навпаки. Гривневий дохід за два роки війни впав на 20%, на що є об'єктивні підстави. Частина виробничих активів компанії розташовувалася в Миколаївській області, які на початку 2023 року частково перенесли у Вишневе Київської області. У вересні того ж року уламки збитої російської ракети влучили по території заводу та її складських приміщеннях, через що ті були частково зруйновані.

Схожа історія в американської Mondelez. Вона прозвітувала про більші, "ніж будь-коли раніше", прибутки від бізнесу в Росії у 2023 році. Компанія прикрилася тезою, що зупинення діяльності означало б "зупинку поставок продовольства для багатьох родин, які не мають жодного відношення до війни". Хоча сама звітність не оприлюднена, відомо, що у 2022 році мова йшла про зростання на 38% порівняно з 2021 роком.

В Україні в цей час прибуток фірми впав на 29%. Причина – російські війська знищили фабрику в Тростянці на Сумщині. Це місто було тимчасово окуповане на початку великої війни.

Приклади Mondelez та PepsiCo свідчать, що ці компанії не здатні розрізняти добро та зло і обирають неправильний бік історії.

Третя група глобальних корпорацій – ті, хто втратили чи добровільно закрили або продали бізнес в обох країнах після початку великої війни. Показовий приклад ритейлерів – іспанської Inditex (бренд Zara та інші), шведських H&M та IKEA. Вони закрили магазини і в Росії, і в Україні, хоча й не звільняли персонал і продовжували платити їм зарплати.

Згодом вони продали активи в РФ, а в Україну почали повертатися у тому числі завдяки зусиллям вітчизняного МЗС. У листопаді 2023 року це зробила H&M, а навесні 2024 року – Inditex. IKEA ж вивчає можливість відновлення роботи.

Остання група – компанії, що зменшили дохід в РФ і збільшили в Україні. Це сміливіші конкуренти попередньої групи.

Серед них – польський ритейлер LPP (бренди Reserved, Cropp). Щодо нього недавно розгорівся скандал через підозри, що він пішов з РФ не по-справжньому і постачає одяг для продажу в магазинах нових власників. В Україні компанія збільшила дохід на 60% завдяки відсутності основних конкурентів – Inditex та H&M.

Суттєво збільшив доходи McDonald's (на 64%). Він повернувся до роботи восени 2022 року і розвиває нові заклади. Обидві компанії підвищили доходи на суми, значно більші, ніж інфляція, тож фінансова вдача усміхається сміливим.

Збільшення доходів Volvo та Scania, які торгують комерційним транспортом, у тому числі з пробігом, – один з можливих наслідків масштабного переділу логістичного бізнесу в Україні, який за час великої війни зробив акцент на автомобільному вантажному транспорті.