Фонд стартапів обрав 13 стартапів та профінансував їх на 425 тисяч доларів

На пітчингах, організованих Українським фондом стартапів, серед 24 команд на засіданні Наглядової ради Фонду було прийнято рішення профінансувати 13 з них на загальну суму розміром 425 тисяч доларів.

Про це повідомляється у прес-релізі.

"Основними критеріями оцінки проектів є: команда, ринок, доцільність фінансування, ідея (для pre-seed)\продукт (для seed), стратегія розвитку", - йдеться у повідомленні.

Стартапи на етапі pre-seed (грант 25 000 доларів):

GeronCore — a living heart . Нове поколінням кардіо імплантів для дітей з вродженими вадами серця (Київ).

AGRO BI . Business intelligence платформа для управління ризиками та збільшення врожайності в агробізнесі. Надає інформацію про сходи рослин та наявність бур’янів на основі високоточної зйомки з дрона і власних нейронних мереж (Київ).

Harmix . Інтелектуальний сервіс, який за лічені секунди автоматично підбирає потрібну музику для вашого відео (Київ).

Erudito . Мобільний додаток, який дозволяє дітям вивчати шкільні предмети в ігровому форматі (Харків).

Ademrius . Веб платформа для автоматизації роботи медичних установ через впровадження онлайн запису на прийом до лікаря та ведення електронної історії хвороби пацієнта (Львів).

Librarius . Мобільний додаток для підбору, купівлі, оренди та безкоштовного читання літератури в електронному та аудіо форматах (Київ).

Artera . Ручка-маркер, що може писати або малювати будь-яким кольором (Київ).

Supplio . Інтегрує постачальників косметики зі своїми клієнтами, забезпечуючи автоматизоване управління замовленнями на основі фактичних запасів (Київ).

AutoBI . Сучасна система для автомобільної та дотичних сфер, яка допомагає налаштувати і оптимізувати процеси управління автопарком (Київ, Львів).

Стартапи на етапі seed (грант 50 000 доларів):