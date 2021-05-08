Фонд стартапів обрав 13 стартапів та профінансував їх на 425 тисяч доларів
Субота, 8 травня 2021, 17:30
На пітчингах, організованих Українським фондом стартапів, серед 24 команд на засіданні Наглядової ради Фонду було прийнято рішення профінансувати 13 з них на загальну суму розміром 425 тисяч доларів.
Про це повідомляється у прес-релізі.
"Основними критеріями оцінки проектів є: команда, ринок, доцільність фінансування, ідея (для pre-seed)\продукт (для seed), стратегія розвитку", - йдеться у повідомленні.
Стартапи на етапі pre-seed (грант 25 000 доларів):
- GeronCore — a living heart. Нове поколінням кардіо імплантів для дітей з вродженими вадами серця (Київ).
- AGRO BI. Business intelligence платформа для управління ризиками та збільшення врожайності в агробізнесі. Надає інформацію про сходи рослин та наявність бур’янів на основі високоточної зйомки з дрона і власних нейронних мереж (Київ).
- Harmix. Інтелектуальний сервіс, який за лічені секунди автоматично підбирає потрібну музику для вашого відео (Київ).
- Erudito. Мобільний додаток, який дозволяє дітям вивчати шкільні предмети в ігровому форматі (Харків).
- Ademrius. Веб платформа для автоматизації роботи медичних установ через впровадження онлайн запису на прийом до лікаря та ведення електронної історії хвороби пацієнта (Львів).
- Librarius. Мобільний додаток для підбору, купівлі, оренди та безкоштовного читання літератури в електронному та аудіо форматах (Київ).
- Artera. Ручка-маркер, що може писати або малювати будь-яким кольором (Київ).
- Supplio. Інтегрує постачальників косметики зі своїми клієнтами, забезпечуючи автоматизоване управління замовленнями на основі фактичних запасів (Київ).
- AutoBI. Сучасна система для автомобільної та дотичних сфер, яка допомагає налаштувати і оптимізувати процеси управління автопарком (Київ, Львів).
Стартапи на етапі seed (грант 50 000 доларів):
- Effa. Екологічно чисті одноразові гігієнічні продукти, виготовлені зі 100% перероблюваних та відновлюваних матеріалів (Київ).
- CareTech.Human. Автоматизоване, неінвазивне та доступне рішення для щоденного скринінгу здоров’я, раннього виявлення та моніторингу діабету (Київ).
- SmartReader. Заняття для дітей 6-16 років зі швидкого читання та розвитку пам’яті з використанням гейміфікованої онлайн платформи (Рівне).
- Fiway. Якісний інтернет для транспорту, який працює в будь-якій країні світу (Харків).
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