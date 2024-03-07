Более 14 тысяч предпринимателей получили гранты от государства на развитие бизнеса
Более 14 000 предпринимателей получили гранты на 7,1 млрд грн для старта или развития собственного бизнеса в рамках программы "еРобота".
Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.
По словам первой вице-премьер-министр - министра экономики Юлии Свириденко, в целом через гранты в развитие предпринимательства государство инвестировало с июля 2022 года 7,1 млрд грн. Это инвестиции в развитие тысяч малых и средних предприятий, в создание более 40 тысяч новых рабочих мест во всех регионах страны.
Кроме того, получатели грантов уже вернули часть этих инвестиций через уплаченные налоги и сборы в бюджет на почти 2,5 млрд грн.
Всего с начала запуска проекта естьРабота в июле 2022 года:
- по программе "Собственное дело" - выдано 13 006 микрогрантов на 3,1 млрд грн;
- на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 633 гранта на 3,2 млрд грн;
- на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдано 163 гранта на 723 млн грн;
- ветеранам и членам их семей - выдано 280 грантов на 116 млн грн.
Добавляется, что подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом.
Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест - от 1-2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам. Грантовые средства возвращаются государству в виде уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.
Напомним:
С 5 февраля стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий. Предприниматели могут получить грант до 8 млн грн.