Более 14 тысяч предпринимателей получили гранты от государства на развитие бизнеса

Более 14 000 предпринимателей получили гранты на 7,1 млрд грн для старта или развития собственного бизнеса в рамках программы "еРобота".

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

По словам первой вице-премьер-министр - министра экономики Юлии Свириденко, в целом через гранты в развитие предпринимательства государство инвестировало с июля 2022 года 7,1 млрд грн. Это инвестиции в развитие тысяч малых и средних предприятий, в создание более 40 тысяч новых рабочих мест во всех регионах страны.

Кроме того, получатели грантов уже вернули часть этих инвестиций через уплаченные налоги и сборы в бюджет на почти 2,5 млрд грн.

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Всего с начала запуска проекта естьРабота в июле 2022 года:

по программе "Собственное дело" - выдано 13 006 микрогрантов на 3,1 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 633 гранта на 3,2 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдано 163 гранта на 723 млн грн;

ветеранам и членам их семей - выдано 280 грантов на 116 млн грн.

Добавляется, что подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом.

Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест - от 1-2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам. Грантовые средства возвращаются государству в виде уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

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Напомним:

С 5 февраля стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий. Предприниматели могут получить грант до 8 млн грн.