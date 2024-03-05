Найбільші держпідприємства платять половину дивідендів авансом, ефект корпоратизації в "Енергоатомі"
Корпоративне управління держпідприємств
Колишнього голову правління "Укрзалізниці" підозрюють у заволодінні понад 11 млн грн. 26 лютого 2024 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили, що викрили організовану злочинну групу, до якої входили посадові особи "Укрзалізниці" та підприємці, які заволоділи 11,4 млн грн держкомпанії.
За даними НАБУ, лідер групи, підприємець, у 2018 році вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці" з метою заволодіння її коштами. За допомогою давніх знайомих в уряді він домігся призначення членів своєї групи на ключові посади в "Укрзалізниці".
З 2018 по 2021 рік посадові особи "Укрзалізниці", на виконання вказівок підприємця, забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії в тендері на закупівлю пневмоінструменту. Ця компанія постачала товар за завищеними цінами, а переплата у розмірі 11,4 млн грн йшла підозрюваним, стверджують у НАБУ.
За даними НАБУ, наразі є дев'ять підозрюваних:
- двоє керівників організованої групи;
- шість колишніх посадовців "Укрзалізниці";
- бенефіціар ТОВ [очевидно, що це і є підприємець].
Також в НАБУ додали, що вже затримали одного з двох лідерів цієї організованої групи.
НАБУ та САП не назвали імен підозрюваних, але за інформацією "Економічної правди" ("ЕП"), колишньому голові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову, було повідомлено про підозру.
[Євген Кравцов був виконувачем обов'язків голови правління "Укрзалізниці" з березня по травень 2016 року та з серпня 2017 року по січень 2019 року. З січня по грудень 2019 року Кравцов був повноцінним головою правління.
30 грудня 2019 року Кравцов оголосив про розірвання контракту з компанією, у зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі. Він був звільнений 29 січня 2020 року без переведення на іншу посаду. – SOE Weekly.]
За даними видання "Слово і Діло", про підозру також повідомили колишньому члену правління компанії Олександру Скрипінському та бізнесмену Станіславу Лєснікову.
27 лютого 2024 року САП повідомила, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про тримання під вартою Лєснікова з альтернативою застави в 11,8 мільйона гривень. За даними видання, наступного дня Лєсніков вийшов під заставу. На нього було покладено низку зобов'язань, зокрема здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Шість держпідприємств мали сплатити половину дивідендів до держбюджету до кінця минулого місяця. 27 лютого 2024 року Кабінет Міністрів видав розпорядження, яким зобов'язав шість держпідприємств перерахувати щонайменше 50% дивідендів за 2023 рік до 29 лютого 2024 року.
Йдеться про наступні компанії: "Нафтогаз", "Укрзалізниця", Українська оборонна промисловість" ("УОП"), "Укргідроенерго", "Українські енергетичні машини" (колишній "Турбоатом") та "Нижньодністровська ГЕС".
"Уряд, як акціонер, ухвалив рішення спрямувати у держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління. Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави", – заявив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
За оцінками Міністерства фінансів, це мало б дозволити залучити до держбюджету 3 млрд грн у лютому 2024 року.
[За даними Міністерства фінансів, станом на 16:00 29 лютого, до загального фонду державного бюджету надійшло 184,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.
3 мільярди гривень становитимуть лише 1,6% від вищезазначених надходжень. Достроковий запит на виплату коштів може бути пов'язаний із затримками з очікуваною міжнародною допомогою. – SOE Weekly.]
Як ми повідомляли раніше, 5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив мінімальний коефіцієнт виплати дивідендів для більшості держпідприємств та держбанків на рівні 80%.
Крім цього, ми писали, що Кабмін також встановив індивідуальні обов'язкові нормативи виплати дивідендів для наступних компаній:
- "Нафтогаз": 95%. [У жовтні 2023 року Група "Нафтогаз" відзвітувала про 6,6 млрд грн прибутку за перше півріччя 2023 року. Як ми писали раніше, у 2023 році Група "Нафтогаз" сплатила понад 90 млрд грн податків. Публічного звіту про прибуток "Нафтогазу" за весь 2023 рік ще немає. Раніше ми писали, що індивідуальний коефіцієнт виплати дивідендів для "Нафтогазу" за 2022 рік становив 30%, а решта прибутку мала бути спрямована на закупівлю природного газу, видобутого в Україні. – SOE Weekly.]
- "Укрзалізниця": 50% за умови, що 30% прибутку буде спрямовано на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу. [Норматив виплати дивідендів "Укрзалізниці" на 2022 рік також становив 50%, а 30% прибутку планувалося спрямувати на відновлення пошкоджених активів та протидію російській агресії. – SOE Weekly.]
Після розпорядження Кабміну "Укрзалізниця" повідомила, що перерахувала до державного бюджету 1,3 млрд грн авансового внеску з дивідендів.
"Укргідроенерго" також повідомило, що виплатило 1,75 млрд грн дивідендів авансом.
"Енергоатом" випустив акції на 306 мільярдів гривень. 21 лютого 2024 року "Енергоатом" повідомив, що отримав свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Державі належатиме 100%.
[За даними YouControl, зареєстрований (пайовий) капітал капітал "Енергоатома" станом на 1 вересня 2023 року становив 165 млрд грн. Збільшення капіталу – це ефект від корпоратизації.
Аналогічне зростання спостерігалося після корпоратизації "Укрпошти" та "Укренерго".
У випадку "Укрпошти" незалежний оцінювач провів оцінку справедливої вартості активів та зобов'язань компанії відповідно до методичних рекомендацій з оцінки акцій, розроблених Фондом державного майна України. Вартість статутного капіталу була визначена як справедлива вартість активів за вирахуванням справедливої вартості зобов'язань на дату оцінки.
Справедлива оцінка вимагалася згідно з правилами корпоратизації для того, щоб держава могла визначити вартість акціонерного капіталу нового суб'єкта господарювання. Ефект від створення статутного капіталу нового суб'єкта господарювання був представлений як окремий резерв у капіталі.
За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, "ефект корпоратизації" на балансі компанії з незрозумілих причин потрапив до переліку порушень, виявлених Державною аудиторською службою під час перевірки. – SOE Weekly.]
За словами Мінекономіки, цей процес завершує перетворення "Енергоатому" на акціонерне товариство.
Раніше ми писали, що 29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів схвалив довгоочікуване перетворення "Енергоатому" на акціонерне товариство. За даними YouControl, акціонерне товариство "Енергоатом" було зареєстровано 11 січня 2024 року.
Крім цього, призначено тимчасово виконуючих обов'язки членів правління, доки не буде сформовано постійний склад правління. Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін призначений виконуючим обов'язки генерального директора новоствореного АТ "Енергоатом". Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.
Згодом ми повідомляли, що Кабінет Міністрів оголосив про пошук незалежних членів наглядової ради "Енергоатому". Кінцевий термін подачі заявок – 4 березня 2024 року.
Докладніше про процес корпоратизації "Енергоатому" читайте у наших попередніх дайджестах.
Банки
"Ощадбанк" сплатив до держбюджету 0,7 млрд грн дивідендів, повідомила пресслужба банку 29 лютого 2024 року.
Це перша половина дивідендів за 2023 рік, сума яких розрахована на основі прогнозованого фінансового результату, зазначили в "Ощадбанку".
Як ми писали раніше, 9 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив мінімальний норматив виплати дивідендів для державних підприємств та державних банків на рівні 80% з деякими суттєвими винятками.
[Відповідно до рішення Кабміну, "Ощадбанк" сплатить 30% чистого прибутку за 2023 рік у вигляді дивідендів. Банк прозвітував про чистий прибуток у розмірі 4,75 млрд грн у 2023 році. Коефіцієнт виплати дивідендів для "Ощадбанку" не змінився порівняно з 2022 роком].
Енергосектор
"Укрнафта" сплатила до держбюджету 3,9 млрд грн дивідендів, повідомила пресслужба компанії 29 лютого 2024 року.
За словами "Укрнафти", це перша частина виплат, загалом буде сплачено більше 8 млрд грн відповідно до графіку. Це вдвічі більше, ніж за попередні 10 років, зазначили в компанії.
[Відповідно до рішення Кабміну, "Укрнафта" має спрямувати 30% чистого прибутку за 2023 рік на дивіденди за умови, що 50% прибутку буде використано на капітальні інвестиції, затверджені Кабміном у фінплані компанії на 2024 рік].
Як ми повідомляли раніше, у 2023 році "Укрнафта" сплатила понад 25 млрд грн податків.
Також раніше ми писали, що у листопаді 2023 року директор "Укрнафти" Сергій Корецький заявив, що за перше півріччя 2023 року компанія також сплатила 12,3 млрд грн податків, з яких 3,3 млрд грн – податок на прибуток. За його словами, план податкових платежів за весь 2023 рік становив 27 млрд грн, в тому числі – близько 5 млрд грн податку на прибуток.
Тоді Корецький також сказав, що у перший рік після примусового вилучення "Укрнафти" на користь держави компанія прогнозує 95 млрд грн прибутку, що за його словами вдвічі перевищить середньорічний показник за останнє десятиліття.
За словами Корецького, чистий прибуток "Укрнафти" за перше півріччя 2023 року становив 14,1 млрд грн. Станом на листопад 2023 року чистий прибуток перевищив 20 млрд грн.
[Нам не вдалося знайти в публічному доступі офіційної аудійованої чи неаудійованої фінансової звітності компанії за 2021 рік, 2022 рік або перше півріччя 2023 року, яка могла би підтвердити цю інформацію.
Відповідно до законодавства України, акціонерні товариства (АТ), особливо публічні, зобов’язані оприлюднювати різні види інформації про свою діяльність, включаючи фінансову звітність.
Проте, з початком повномасштабного російського вторгнення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила не публікувати відповідну інформацію.
У червні НКЦПФР прийняла рішення, згідно з яким з 1 січня 2024 року АТ будуть зобов’язані відновити розкриття інформації, включно з інформацією, яку не було розкрито протягом минулих періодів, коли їх було звільнено від цього обов'язку. – SOE Weekly.]
Перед цим ми також повідомляли, що затверджений Кабміном фінплан "Укрнафти" на 2023 рік передбачає 74 млрд грн чистого доходу від операційної діяльності, 12 млрд грн чистого прибутку та 25 млрд грн податкових платежів.
Згодом ми писали, що у своєму аналізі для Forbes Україна економіст CASE Україна Василь Поворозник піддав сумніву заяви Корецького про квартальні прибутки компанії, зниження витрат, збільшення видобутку та прозорість.
Він дійшов висновку, що на фінансові результати "Укрнафти" вплинули два фактори: зростання ринкових цін на бензин і дизпаливо (45% і 54% відповідно) та продаж "Укрнафтою" газу, який компанія отримала у рахунок виплати їй історичного боргу "Нафтогазом".
Поворозник також заявив, що фінансова звітність, оприлюднена "Нафтогазом" – мажоритарним акціонером "Укрнафти", який включає її звітність до своєї консолідованої звітності – не узгоджується із цифрами, які називав Корецький.
Раніше ми також повідомляли, що акції "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора" (ЗТР) було вилучено "для потреб держави" та передано Міністерству оборони 6 листопада 2022 року. Колишнього гендиректора мережі АЗС WOG Сергія Корецького було призначено директором "Укрнафти" та "Укртатнафти" 8 та 10 листопада 2022 року відповідно. Докладніше – в одному з наших попередніх дайджестів.
Оборона
"УОП" складатиме стрілецьку зброю за стандартами НАТО за ліцензійною угодою з Česká zbrojovka. 23 лютого 2024 року "Українська оборонна промисловість" ("УОП") повідомила, що уклала угоду про наміри з компанією Česká zbrojovka a.s., дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії..
За словами "УОП", ця угода відкриває шлях до збирання в Україні гвинтівок стандарту НАТО, зокрема, моделі CZ BREN 2.
Гвинтівка CZ BREN 2 відома тим, що її використовують військові формування та правоохоронні органи по всьому світу, наприклад, армія Чеської Республіки, Збройні сили України, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), португальська армія, польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо. Метою проєкту є оснащення Збройних Сил України перевіреною, високоякісною стандартною вогнепальною зброєю стандартів НАТО, що посилить їхні оперативні можливості, додали в "УОП".
Раніше ми повідомляли, що "УОП" співпрацюватиме з двома німецькими оборонними компаніями – Dynamit Nobel Defence GmbH та MBD Deutschland. Детальніше читайте у нашому попередньому дайджесті.
Перед цим ми повідомляли, що "УОП" оголосила про партнерство з чотирма литовськими оборонними компаніями: NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe та DMEXS.
Раніше ми також писали, що протягом 2023 року українські державні оборонні компанії повідомили, що розпочали виробництво нового озброєння та підписали контракти про співпрацю та спільне виробництво з різними партнерами в країнах-членах НАТО.
Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах.