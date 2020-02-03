Уряд звільнив Кравцова без переведення на іншу посаду

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Про це йдеться в розпорядженні уряду, опублікованому 3 лютого.

"Припинити достроково повноваження голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Кравцова Євгена Павловича, звільнивши його з посади відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України", – йдеться в тексті розпорядження.

Зазначеним пунктом Трудового кодексу передбачаються додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

У разі Кравцова – "припинення повноважень посадових осіб".

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до керуючого органу, наглядова рада "Укрзалізниці" розглядала два варіанти вирішення: переведення на роботу в Мінінфраструктури (за заявою Кравцова) і розірвання контракту з ініціативи наглядової ради.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що йому поки не відомі бажаючі зайняти пост голови "Укрзалізниці".

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Нагадуємо:

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.

Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова.

Повідомлялося, що заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачала його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури. У випадку відхилення цієї заяви компенсація за звільнення Кравцова наглядовою радою повинна була дорівнювати його річній зарплаті. За даними ЕП, зарплата голови УЗ 2018 року становила майже 10 млн гривень, минулого року ця цифра становила понад 9 млн гривень.

Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".

10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління.

30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.