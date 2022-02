Хакерский контрудар: в поддержку Украины Anonymous заблокировала правительственные сайты агрессора

За 8 років війни, яку проти України розв'язала Російська Федерація у 2014 році, українські державні установи та організації багато разів ставали об'єктами нападу ворожих хакерів.

Про них Економічна правда неодноразово повідомляла. Нижче три тексти, які в хронологічному порядку показують, те як агресор випробовував на міцність системи захисту кіберсистеми.

Всі ці роки в багатьох українців виникало одне питання: чому ми відбиваємось від кібератак агресора, та не завдаємо ударів у відповідь?

Відповідь на нього проста – Україна не могла собі дозволити наймати хакерів для проведення таких операцій, в той час кошти від продажу російських нафти та газу диктаторський режим Путіна з легкістю направляв на агресивні дії проти українських установ та організацій.

Все змінило повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Відкрита війна не залишила байдужими групу хактивістів Anonymous, які з 17:00 26 лютого заблокували найголовніші російські урядові сайти. Станом на ранок 27 лютого не працювали наступні сайти:

"Портал державних послуг зіткнувся з безпрецедентними кібератаками 26 лютого зафіксовано понад 50 DDoS-атак ємністю понад 1 терабайт", – констатує підпорядковане російській владі агентство ТАСС.

"Різні урядові веб-сайти РФ, включаючи Кремль, Державну Думу та Міністерство оборони, знову не працюють", – повідомляє Netblocks, інтернет-обсерваторія, яка відстежує глобальні перебої в трафіках.

⚠ Confirmed: Various #Russia government websites including the Kremlin, State Duma and Ministry of Defense are again down, with real-time network data showing impact to FSO networks consistent with previous cyberattacks. The incident comes as Russia continues to invade Ukraine. pic.twitter.com/BnCMVX8umE