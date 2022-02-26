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Лег сайт Роскомнадзора, а на телеканалах России играет украинская музыка – Минцифры

Суббота, 26 февраля 2022, 16:35

В России не открывается сайт Роскомнадзора, а на телеканалах звучит украинская музыка – Министерство цифровой трансформации Украины считает, что за этим могут стоять хакеры из Anonymous.

Источник: Минцифры

Дословно: "Лег сайт Роскомнадзора, а на российских телеканалах играет украинская музыка. Предполагают, что это дело рук хакеров из Anonymous, которые продолжают взламывать российские сервисы и вебсайты".

Детали: Хакеры из Anonymous опубликовали обращение к Владимиру Путину. "Они сделали свою спецоперацию по РФ", - добавили в Минцифры.

Прямая речь министра Михаила Федорова: "Ребята, спасибо и приглашаем в гости в Минцифру после нашей общей победы над РФ".

Украинская правда

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Минцифра Россия хакеры

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