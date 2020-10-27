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Навыки будущего: как не остаться без работы через пять лет

Навыки будущего: как не остаться без работы через пять лет

Чему надо учиться, чтобы не остаться без работы? Исследование Всемирного экономического форума. (укр)
Вторник, 27 октября 2020, 09:00 - Алина Полякова
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Вже у 2025 році компанії порівну будуть ділити роботу між людьми та машинами. Так стверджують експерти Всесвітнього економічного форуму у звіті The Future of Jobs 2020.

Дослідження базується на опитуванні топменеджерів 300 міжнародних компаній, у яких працюють близько восьми мільйонів осіб.

43% топменеджерів готується до скорочення співробітників через впровадження новітніх технологій, 41% будуть використовувати послуги підрядників для виконання спеціальних завдань, ще 34% планують збільшувати кількість працівників для їхньої інтеграції з технологіями.

За даними дослідження, цифровізація призведе до втрати 85 млн робочих місць у 26 країнах світу.

Є і хороша новина: у той самий період може з'явитися 97 млн робочих місць, адаптованих до розділення функціоналу між людьми та машинами.

Якими навичками треба володіти, щоб не втратити чи отримати роботу в найближчі п'ять років?

Куди йти

Протягом останніх двох років прискорюється впровадження нових технологій. Хмарні обчислення, великі дані та електронна комерція – пріоритетні напрямки розвитку. Зростає інтерес до криптографічного захисту інформації.

У різних галузях впроваджують різні технології. Так, штучний інтелект знайшов своє застосування у сферах цифрової інформації та зв'язку, фінансових послуг, охорони здоров'я, транспорту.

Великі дані, інтернет речей та негуманоїдна робототехніка приходять у гірничодобувну промисловість. Уряд та державний сектор цікавляться криптографічним захистом.

Автори дослідження також проаналізували, на які спеціальності зміниться попит.

 
джерело: дослідження WEF

Враховуючи те, що люди і машини в найближчі п'ять років розподілятимуть роботи приблизно навпіл, то розподіл обов’язків між ними залежатиме від того, хто з чим справлятиметься краще.

Машини будуть сфокусовані на обробці даних, виконанні адміністративної та рутинної роботи, необхідної для "білих комірців" (працівники, які займаються розумовою працею.  ЕП).

Задачі, де люди, очікувано, збережуть свою перевагу включатимуть управління, консультування, прийняття рішень, розумову працю, спілкування та взаємодію.

 
джерело: дослідження WEF

Нові ж робочі місця для людей будуть з’являтися в сфері догляду (освіта, охорона здоров’я, соціальне обслуговування та інші), високотехнологічних галузях, сфері створення контенту, а також в галузі відновлюваних джерел енергії, хмарних обчислень і розробки нових продуктів.

Ключові навички майбутнього 

Керівники підприємств розповідають про труднощі, коли справа стосується найму людей на нові стратегічні напрямки. 

Зокрема, це такі спеціальності як: аналітики та спеціалісти з обробки даних; фахівці з AI та машинного навчання; спеціалісти з програмного забезпечення та розробники додатків.

 
джерело: дослідження WEF
 

Як трансформується ваша галузь та куди може завести вас доля в найближчі п'ять років спробувала вирахувати команда дослідників з LinkedIn на основі даних, зібраних за попередні п'ять років. 

Аналіз показав, що у працівників, які прагнуть повністю змінити сферу своєї діяльності, більше шансів це зробити саме зараз, ніж будь коли раніше до цього. 

Так, наприклад, сьогодні журналіст може легко опинитись у сфері хмарних обчислень, штучного інтелекту, розробки продукту, культури чи контенту. А дослідникам краще опановувати штучний інтелект.

 
джерело: дослідження WEF

Вчитись, вчитись і ще раз вчитись

Зміна сфер діяльності призведе до того, що до 2025 року від 40% до 50% нинішніх співробітників компаній потребуватимуть професійної перепідготовки. Як стверджується в дослідженні, роботодавці розуміють важливість підвищення кваліфікації працівників та готові вкладати в це кошти. 

"В майбутньому ми побачимо, що найбільш конкурентоспроможними виявились ті компанії, які багато інвестували в людський капітал, в навички та компетенції співробітників",  відзначає керуючий директор ВЕФ Саадія Західі.

Вже зараз все більше людей шукає роботу в повністю нових для них сферах діяльності. Так, наприклад, приблизно половина людей, які почали працювати в сфері штучного інтелекта за останні п'ять років до цього були зайняті в зовсім інших сегментах економіки. В сфері продажів доля таких людей становить 75%, створення контенту  72%, інженерній галузі – 67%. 

 

Кількість осіб, які за власною ініціативою навчаються в інтернеті, за цей же період, збільшилась в чотири рази. Вп’ятеро збільшилась кількість тих, кому онлайн-освіту забезпечили роботодавці. 

Кількість людей, які займатимуться онлайн-освітою, зростатиме. Проте навчання буде різним для тих, хто вже працює і тих, хто тільки шукає роботу. В той час, як зайняті люди шукатимуть вдосконалення власним вмінням, ті, хто знаходяться в пошуку роботи, обиратимуть цифрові навички, такі як аналіз даних, інформатика та інформаційні технології. 

А що ковід?

Керуючий директор ВЕФ стверджує, що наслідки рецесії та зростання автоматизації внаслідок коронакризи посилили нерівність на ринку праці. Найбільше від неї постраждали низькооплачувані робітники, жінки та молоді співробітники.

В результаті подвійного удару від Четвертої промислової революції та COVID-19, цифровізація зробила великий крок вперед, виконавши перехід до віддаленої роботи та електронної комерції.

 
джерело: дослідження WEF

Сектори, які найбільше вразила пандемія гостинність, роздрібна торгівля, сервісна робота, а також подорожі та туризм.

Через COVID-19 всі робітники були розподілені на три категорії:

1) "необхідні", серед яких кур'єри, доглядачі та медики, працівники харчових магазинів, сільськогосподарські працівники та виробники товарів медичного призначення; 

2) "віддалені", тобто ті які можуть працювати дистанційно і, ймовірно, збережуть свою роботу;

3) "переміщені", або ті які не можуть працювати віддалено, тому їх було відправлено у відпустку, вони вже втратили або потенційно можуть втратити роботу.

Усі три типи працівників стикаються зі змінами в робочій практиці, яка зараз вимагає перекваліфікації або підвищення кваліфікації.

Для "необхідних" працівників головним занепокоєнням залишається фізична безпека. "Переміщені" стикаються з невизначеністю в роботі, а "віддалені"  з викликами пов’язаними з психічним здоров’ям.

Фото на головній ua.depositphotos.com

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