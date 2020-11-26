"Черная пятница": главная афера столетия или время выгодных покупок

Как покупать товар на наиболее популярных торговых площадках, как не попасть в ловушку маркетплейса и уберечься от обмана в периоды безумных скидок.(укр)

Щороку наприкінці листопада наш гаманець нещадно атакують маркетингові пропозиції та захмарні знижки. Black Friday або "Чорна п’ятниця" – день надзвичайних знижок цього року припадає на 27 листопада.

Що несе нам Black Friday, чого треба остерігатися і чи можна зробити дійсно вигідні покупки?

Незважаючи на пандемію традиція купувати товари на "Чорну п'ятницю" збережеться і в 2020 році. Вже кілька тижнів магазини по всьому світі навперебій пропонують придбати товари за найвигіднішими цінами.

Особливістю цьогорічного розпродажу є те що він практично повністю переміститься в онлайн. Для багатьох рітейлерів діють карантинні обмеження, а для покупців відвідування магазинів це додатковий ризик захворіти.

Напередодні найбільшого свята для продавців та їх клієнтів ЕП традиційно розповідає про те як, що і де можна придбати зі знижками.

Еволюція Black Friday

За однією з версій назва "Чорна п'ятниця" виникла через автомобільні затори. В період святкування Дня подяки (останній четвер листопада, – ЕП) американські магазини робили величезні знижки.

Всі, хто поспішав придбати товари в один момент, опинялися на вулиці, через що автомобільні шляхи "ставали" в багатокілометрових заторах.

Друга версія пов'язана з особливостями бухгалтерії. Справа в тому, що півсторіччя тому в звітності компаній збитки відображалися червоним кольором, а прибутки – чорним. В святковий період (до Дня подяки) люди витрачали багато коштів на подарунки, продажі збільшувалися, а отже – всі записи були чорними.

Яка з версій правдива, сьогодні не скаже ніхто. Достеменно можна сказати одне – жодна з них не відображає того, що буде відбуватися в "Чорну п'ятницю" 2020 року.

Черги за право першим придбати товари зі знижками, юрба людей яка вривається до магазину і навперебій закуповує все що побачить. Усе це в минулому. Споживчі традиції за один рік змінив коронавірус.

Необхідність дотримання дистанції, карантинні заходи для бізнесу та ризик захворіти практично повністю переведуть "Чорну п'ятницю" в інтернет. Навряд чи хтось буде асоціювати цей день зі скупченням людей.

Один з найбільших світових рітейлерів – Walmart, вперше за останні 30 років не відкриє свої магазини у вечері Дня подяки. Саме з цього традиційно розпочиналися вже згадувані атаки покупців на магазини.

Франція взагалі вирішила перенести "Чорну п'ятницю" на один тиждень. Справа в тому, що 28 листопада в країні закінчується чотирьохтижневий локдаун і влада побоюється неконтрольованого скупчення людей в магазинах, що призведе до зростання рівня інфікованих.

За традицією останніх років в України "Чорна п'ятниця" розтягується на всі вихідні. Але не цього року.

На початку листопада уряд заборонив роботу на вихідних роботу торговельних центрів і гіпермаркетів ввівши так званий карантин "вихідного дня". Тому на цих вихідних можна буде придбати лише продукти харчування або ліки.

За таких обставин прийняти участь в найбільшому розпродажі року можна лише в онлайні. Інтернет не обмежує місце для покупок – це можуть бути як світові торговельні гіганти так і місцеві магазини.

"Чорна п’ятниця" на іноземних маркетплейсах

Amazon

На цьому сайті можна купити будь-що: від біографії Мішель Обами до набору стильних ножів. До "Чорної п’ятниці" там навіть зробили окремий відділ товарів.

Утім, акційна ціна для деяких товарів може триматися на такому рівні не весь тиждень, а лише 24 години у певний день.

Як купувати на Amazon? 1. Зареєструватися. На головній сторінці сайту клікнути по Your Account, а в меню – Start Here та ввести свої дані англійською. Створити обліковий запис, натиснувши на Create your Amazon account. 2. Обрати товари. 3. Далі перейти в кошик і заповнити дані доставки. 4. Оплатити замовлення банківською картою. 5. Після відправки товару скопіювати наданий продавцем трек-номер (Tracking Number). 6. Обрати сервіс, який доставить товар в Україну. Ймовірні варіанти NP Shopping ("Нова пошта"), Big-Basket, EasyExpress, Shopfans, Meest.us.

Walmart

Це мережа універсальних магазинів, де продаються товари за нижчими ніж зазвичай цінами. Така собі американська версія українських магазинів "Все по 10". Там можна обрати і продукти, і товари першої необхідності, і навіть техніку.

Найчастіше у Walmart купують одяг, який там набагато дешевший ніж на офіційних сайтах брендів.

Як купувати на Walmart? 1. Зареєструватися, натиснувши кнопку Account. 2. Обрати товари. 3. До цього варто обрати сервіс, який доставить товар в Україну. 4. Далі перейти в кошик і заповнити дані доставки. Вказуйте ту саму адресу, що й в обраному вами поштовому сервісі. 5. Оплатити замовлення банківською картою. 6. Після відправки товару відстежувати посилку можна через окрему вкладку Track Order на панелі ліворуч.

AliExpress

Найбільше мемів про інтернет покупки пов’язано саме з цим сервісом доставки речей з Китаю. На AliExpress є все. Можна замовити навіть автомобіль.

Знижки на цьому сайті варіюються від 30% до 90%. І якщо товар мав і так невелику вартість, у період "Чорної п’ятниці" його можна замовити майже задарма.

На AliExpress можна обрати країну доставки, валюту оплати і мову інтерфейсу.

Як купувати на AliExpress? 1. У вкладці Account необхідно зареєструватися. Там же можна потім відстежувати обрані товари, бачити персональні знижки та навіть отримати 24 дол. за запрошення друзів купувати на сайті. 2. Обрати товари. 3. Перейти в корзину, заповнити дані доставки. 4. Оплатити замовлення банківською картою. 5. Коли товар буде в Україні вам прийде повідомлення з пропозицією обрати, яким сервісом доставити: "Укрпоштою" чи "Новою поштою".

Коли ви вже обрали товар, оплатили і вже навіть розібралися з доставкою, на вас чекатимуть кілька сюрпризів – наприклад, ціна за доставку та мито.

За доставку посилки з США до 0,5 кг з залежності від сервісу ви заплатите від 2,5 до 4 дол. За кілограмову посилку – до 12 дол. Чим більший об'єм і вага тим більшою буде вартість доставки.

Крім того, з липня 2019 року в Україні підвищили мито на товари з-за кордону.

Якщо вартість товарів у посилці перевищує 100 євро, то з суми понад цю норму треба буде оплатити мито у розмірі 10%. Окремо сплачується 20% ПДВ. Наприклад, за посилку вартістю 140 євро додатково треба буде сплатити 12 євро (8 євро ПДВ і 4 євро – мито).

Як українські маркетплейси готуються до Black Friday

Prom – найвідвідуваніший український маркетплейс 2019 року за версією EVO.Business – 500 мільйонів відвідувань розпочав масштабну рекламну кампанію ще за тиждень до "Чорної п'ятниці".

Сервіс оголосив весь тиждень з 23 по 29 листопада – часом розпродажу і пропонує знижки на деякі категорії товару до 70%.

Не пасе задніх і прямий конкурент Prom – Rozetka . Цей маркетплейс пропонує знижки на деякі товари до 65%.

Алло – магазин електроніки – оголосив період з 23 по 30 листопада "Чорною ніжнятницею". Там знижки на деякі товари понад 50%.

Знижки анонсують не лише великі інтернет-магазини, але і спеціалізовані. Наприклад, на сайті Shafa можна купити брендовий одяг зі знижкою до 90%.

Kasta найпершою почала серію знижок – з 16 по 27 листопада. За покупки цьому магазині, оплачені карткою Visa можна отримати кешбек до 15%.

Що купують у "Чорну П’ятницю"?

Минулого року найпопулярнішими категоріями товарів на Amazon у "Чорну п’ятницю" були:

✘ одяг;

✘ дрібна побутова техніка;

✘ планшети/ноутбуки/ПК/телевізори;

✘ розумні домашні гаджети та технології;

✘ іграшки;

✘ подорожі чи досвід.

Очевидно, подорожі не увійдуть в топ продажів 2020 року через пандемію коронавірусу. А от вихід нової лінійки Iphone скоріш за все заохотить купувати техніку.

За даними Приватбанку, українці вже менше витрачають на розпродажах.

Проаналізувавши продажі на День холостяка (11 листопада 2020 року, – ЕП), банк підрахував, що кількість покупок на AliExpress знизилася у півтори рази в порівнянні з 2019 роком. Тож падіння покупок українцями слід очікувати і в "Чорну п’ятницю".

Що саме планують купувати українці? На це запитання відповіли в компаніях Gradus Research та NCG (Nostra Communications Group), які провели відповідне опитування.

Якщо хтось не встиг придбати товар в "Чорну п’ятницю" то ще одна можливість зробити це буде в так званий "кіберпонеділок" (Cyber Monday) – це серія розпродажів в онлайн-магазинах, які відбуваються у наступний після Black Friday понеділок (цього року 30 листопада).

Цю традицію у 2005 році започаткував ресурс Shop.org, онлайн-підрозділ Національної федерації роздрібної торгівлі США.

У 2019 році майже 190 мільйонів американців зробили покупки в період з "Чорної п’ятниці" до "кіберпонеділка" і витратили 7,5 млрд дол. За даними BlackFriday.com більшість покупок здійснювалося в інтернеті – 142 мільйони транзакцій в порівнянні зі 124 мільйонами у звичайних магазинах.

"Чорна п’ятниця" – найбільша маркетингова афера сторіччя

Величезні знижки на товари можливі лише тоді, коли до цього ціни були завищені. Про те як коливаються ціни на Amazon в залежності від періоду року можна відстежити на сайті Blackfridayhits.

У 2018 році ЕП провела власний експеримент і дослідила як змінюється вартість товару в період "Чорної п'ятниці". Окремо ЕП оприлюднила методи якими користуються шахраї для отримання коштів від покупців.

Завжди слід пам'ятати, що головна задача будь-якого маркетплейсу – продати вам товар. А чи потрібен він вам чи ні – це вже зовсім інша справа.

Раніше Економічна правда писала як вберегтися від обману у періоди шалених знижок.

Нагадаємо кілька правил: 1. Запитати себе чи дійсно обрана зі знижкою річ потрібна. 2. Пам’ятати, що покупку можна повернути. 3. Перевірити ціни на обрану позицію на інших майданчиках. 4. Прочитати умови купівлі із зірочкою.

За даними нещодавнього дослідження 71% покупок у "Чорну п’ятницю" спонтанні. Тож підготовка та чіткий план дій допоможуть визначитися чи потрібна та чи інша річ, і де вигідніше її придбати.