"Черная пятница": главная афера столетия или время выгодных покупок

Щороку наприкінці листопада наш гаманець нещадно атакують маркетингові пропозиції та захмарні знижки. Black Friday або "Чорна п’ятниця" – день надзвичайних знижок цього року припадає на 27 листопада.

Що несе нам Black Friday, чого треба остерігатися і чи можна зробити дійсно вигідні покупки?

Незважаючи на пандемію традиція купувати товари на "Чорну п'ятницю" збережеться і в 2020 році. Вже кілька тижнів магазини по всьому світі навперебій пропонують придбати товари за найвигіднішими цінами.

Особливістю цьогорічного розпродажу є те що він практично повністю переміститься в онлайн. Для багатьох рітейлерів діють карантинні обмеження, а для покупців відвідування магазинів це додатковий ризик захворіти.

Напередодні найбільшого свята для продавців та їх клієнтів ЕП традиційно розповідає про те як, що і де можна придбати зі знижками.

За однією з версій назва "Чорна п'ятниця" виникла через автомобільні затори. В період святкування Дня подяки (останній четвер листопада, – ЕП) американські магазини робили величезні знижки.

Всі, хто поспішав придбати товари в один момент, опинялися на вулиці, через що автомобільні шляхи "ставали" в багатокілометрових заторах.

Друга версія пов'язана з особливостями бухгалтерії. Справа в тому, що півсторіччя тому в звітності компаній збитки відображалися червоним кольором, а прибутки – чорним. В святковий період (до Дня подяки) люди витрачали багато коштів на подарунки, продажі збільшувалися, а отже – всі записи були чорними.

Яка з версій правдива, сьогодні не скаже ніхто. Достеменно можна сказати одне – жодна з них не відображає того, що буде відбуватися в "Чорну п'ятницю" 2020 року.

Необхідність дотримання дистанції, карантинні заходи для бізнесу та ризик захворіти практично повністю переведуть "Чорну п'ятницю" в інтернет. Навряд чи хтось буде асоціювати цей день зі скупченням людей.

Один з найбільших світових рітейлерів – Walmart, вперше за останні 30 років не відкриє свої магазини у вечері Дня подяки. Саме з цього традиційно розпочиналися вже згадувані атаки покупців на магазини.

Франція взагалі вирішила перенести "Чорну п'ятницю" на один тиждень. Справа в тому, що 28 листопада в країні закінчується чотирьохтижневий локдаун і влада побоюється неконтрольованого скупчення людей в магазинах, що призведе до зростання рівня інфікованих.

На початку листопада уряд заборонив роботу на вихідних роботу торговельних центрів і гіпермаркетів ввівши так званий карантин "вихідного дня". Тому на цих вихідних можна буде придбати лише продукти харчування або ліки.

За таких обставин прийняти участь в найбільшому розпродажі року можна лише в онлайні. Інтернет не обмежує місце для покупок – це можуть бути як світові торговельні гіганти так і місцеві магазини.

На цьому сайті можна купити будь-що: від біографії Мішель Обами до набору стильних ножів. До "Чорної п’ятниці" там навіть зробили окремий відділ товарів.

Утім, акційна ціна для деяких товарів може триматися на такому рівні не весь тиждень, а лише 24 години у певний день.

Як купувати на Amazon?

1. Зареєструватися. На головній сторінці сайту клікнути по Your Account, а в меню – Start Here та ввести свої дані англійською. Створити обліковий запис, натиснувши на Create your Amazon account.

2. Обрати товари.

3. Далі перейти в кошик і заповнити дані доставки.

4. Оплатити замовлення банківською картою.

5. Після відправки товару скопіювати наданий продавцем трек-номер (Tracking Number).

6. Обрати сервіс, який доставить товар в Україну. Ймовірні варіанти NP Shopping ("Нова пошта"), Big-Basket, EasyExpress, Shopfans, Meest.us.