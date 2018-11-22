Чорна п'ятниця: ТОП-5 шахрайств, з якими може стикнутися покупець

Українці останні роки активно беруть участь в розпродажах "чорної п’ятниці". Однак, крім знижок, на них чекає і чимало шахрайських схем.

Експерти з YouControl дослідили міжнародний досвід та пояснили, чого треба остерігатися та на що варто звернути увагу в цей день в першу чергу.

Ціни-стрибунці

Місяць тому "щось умовне" коштувало 1 тис. грн. Перед "чорною п’ятницей" ціна без ніяких на те причин підстрибнула до 1,3 тис. А потім, в день розпродажу, ‒ аукціон небаченої щедрості. Вартість омріяного для когось "чогось" знизилась на 300 грн до тієї ж 1 тис.

Це одна з найпоширеніших схем обману та привернення уваги потенційних покупців. І так, звичайно, не лише у нас.

Наприклад, на ресурсі Blackfridayhits є інформація про подібні історії з графіками коливання цін на майданчику, яким користуються мільйони людей зі всього світу ‒ Amazon.

Зокрема, в дослідженні наведено приклад щодо мультиварки, вартість якої за річними даними була найбільшою саме напередодні "чорної п’ятниці", аби згодом встановити на неї знижку. Подібна ситуація була помічена і з ноутбуками, маршрутизаторами та іншими товарами, на які зазвичай є попит в день розпродажу.

Аби не потрапити в таку пастку, потрібно завчасно планувати шопінг в "чорну п’ятницю". По-перше, визначитися з предметом покупки і певний час слідкувати за його вартістю. Також в день розпродажу можна порівняти ціни на прайс-агрегаторах, де, до речі, часто є історія зміни вартості товарів.

Заспокійливий обман

"Вибачте, цей товар вже розпродано. Але ми можемо вам запропонувати чудові, навіть більш якісні аналоги з трохи вищою ціною".

Доводилося чути такі втішальні слова, коли в пориві ейфорії ви телефонували до магазину, аби замовити якийсь товар за вигідною ціною? Насправді це дуже популярний психологічний прийом, який використовують не лише в "чорну п’ятницю", а повсякчас.

Якщо людина вже прийняла рішення придбати якусь річ ‒ вона готова витратити на неї кошти, однак за відсутності обраної, вона може погодитися й на іншу, дорожчу.

Звичайно, такий підхід спрацьовує не завжди. Однак раз на десять дзвінків хтось таки не встоїть перед розповіддю консультанта магазину.

В такій ситуації потрібно зберігати холодний розум, налаштувати саме на раціональну хвилю і не дозволити продавцю собою маніпулювати.

Зранку гроші, ввечері ‒ нічого

Ще одна можливість для інтернет-шахраїв ‒ умови оплати товару. Всі чесні продавці зазвичай або пропонують різні варіанти перерахування коштів, або, наприклад, на маркетплейсах, використовують умовну "безпечну оплату" (гроші покупця заморожуються у посередника та переходять магазину лише після отримання товару).

А коли людині ставлять чітку умову передплати ‒ велика вірогідність, що вона має справу саме з шахраями. В "чорну п’ятницю" змусити покупця наперед перевести кошти та ввести його в оману значно легше, пояснивши це тим, що товар на вигідних умовах розкуповують, магазину потрібна гарантія.

При чому на руку недобросовісному продавцю в період розпродажу грає час, адже обмеженість пропозиції часто підштовхує людей до поспішних дій.

Тож і в "чорну п’ятницю", і в будь-який інший день, краще обирати варіант післяплати за замовлення. Окрім того, що гроші не будуть переказані шахраям, котрі і не збиралися відправляти оплачений товар, у вас ще буде змога від нього відмовитися, якщо він виявиться неякісним.

Умови із зірочкою

Часто в договорах внизу сторінки є текст дрібним шрифтом, на який більшість людей не звертає увагу. А насправді там зазвичай вказана критично важлива інформація, яка потім відіграє ключову роль у вирішення суперечок щодо укладеної угоди.

З шопінгом в "чорну п’ятницю" відбувається те ж саме. Нерідко біля назви товару чи його опису може стояти зірочка чи інша позначка, значення якої пояснюється десь далеко дрібним білим шрифтом на світло-сірому фоні.

А там може міститися важливі умови акції або нюанси доставки. Неуважність може привести до того, знижка на товар не буде врахована чи вартість роботи кур’єра буде коштувати як половина замовлення.

Аби ви могли в разі чого довести свою точку зору, потрібно ознайомитися зі всією інформацією про товар та умови його придбання та надання знижки на нього.

Наприклад, Amazon ввів таке правило, що все куплене на ресурсі з 1 листопада до 31 грудня можна повернути до півночі 31 січня. Однак на маркетплейсі є сторонні продавці, котрі можуть не підтримувати цю умову. Тож в цьому випадку потрібно звернути увагу, хто саме реалізує товар.

Капкан для даних

Кібершахраї просто обожнюють різні масові акції. У потоці пропозицій від магазинів можна легко розмістити свої пастки та піймати в них довірливих покупців. Зокрема, нерідко вони відправляють на пошту листи з додатками, що нібито містять подарункові сертифікати від продавців або посилання на таємні сторінки з ексклюзивними пропозиціями.

Так можна підхопити небезпечний вірус на комп’ютер чи інший гаджет. Або ж шахраї створюють окремі сайти під виглядом інтернет-магазинів, особливо під час шопінгового ажіотажу, де через реєстрацію збирають ваші дані та з їхньою допомогою крадуть гроші з рахунків.

Вищий рівень ‒ це створення клонів-додатків відомих магазинів, через які злочинці можуть отримувати і дані, і гроші.

Тож не лише в "чорну п’ятницю", а й у будь-який день варто турбуватися безпеку свого шопінгу. Звертати увагу на підозрілі посилання та додатки в листах, не передавати дані через незахищені мережі Wi-Fi в громадських місцях, дивитися на протокол шифрування сайту (має бути https://...), слідкувати за операціями з платіжною карткою, не передавати нікому свої особисті дані, паролі чи кодові слова тощо.

За можливості краще перевіряти репутацію та інші відомості про продавця у відкритих джерелах та через спеціалізовані сервіси. В час шопінгової ейфорії про це потрібно особливо пам’ятати. Адже "солодкі" пропозиції від шахраїв можуть затьмарити розум навіть досвідченому раціональному покупцю.

Раніше ЕП уже писала, як в "чорну п'ятницю" та "кіберпонеділок" не стати жертвою "суперзнижок" та "розпродажів".