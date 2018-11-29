Не зовсім чорна, не зовсім п'ятниця
Яка реальна знижка в "чорну п'ятницю" і чи завищують перед розпродажем маркетплейси ціни? Результат онлайн-шопінгу ЕП з чеком на 300 тис грн
четвер, 29 листопада 2018
В минулий уік-енд редакція ЕП провела цікаве дослідження щодо "чорної п'ятниці", з результатами якого готова поділитися із своїми читачами. В "чорну п'ятницю" і "кіберпонеділок" журналісти ЕП добряче отоварились. П'ять членів редакції як божевільні купували в найбільших маркетплейсах країни потрібні їм товари середнього класу, незважаючи на власний гаманець. Найдорожча покупка — Apple iPhone X 64Gb Silver. Найдешевша — фільтр-чаша. У споживчий кошик також потрапили пральний порошок, пляшка рому і, звичайно ж, бойлер. Всього ми купили 74 товари та витратили на них трохи більше 306 тис грн. Одна лише поправка: товари так і залишилися лежати в кошику. Ми за них не заплатили, взявшись за більш нудну справу: шукали, скільки цей товар насправді коштує в інтернеті і чи є реальними ті знижки, які задекларували торгівельні мережі в рамках святкових розпродажів. Для цього ми використали дані цінових агрегаторів. Звідти брали дві ціни: умовно середню (скільки цей товар коштує у конкурентів без акцій і знижок) і мінімальну (вартість товару в неперевірених і маловідомих інтернет-магазинах). Результати вийшли неоднозначні. Наприклад, у "Розетці" знижка на кавоварку майже нічого не дала порівняно з іншими продавцями: спочатку ціна на неї була навіть завищена. Зате порадував телефон "Самсунг". Замість 7,5 тис грн ми купили його за 6 тис грн, тоді як у відомих конкурентів він коштував 7-8 тис грн. Витративши всього 306 тис грн ми заощадили майже 68 тис грн. Без заявлених знижок усі товари би обійшлися нам у 374 тис грн. Проте, насправді ефект економії не такий значний. Ми поділили товари на декілька кошиків залежно від сфери, в якій вони застосовуються. Кожна кулька — це розмір знижки на кожен окремий товар. Якщо навести на нього курсор, ви побачите: скільки коштував товар в конкретній торгівельній мережі без знижки та із знижкою, а також скільки той же самий товар коштував на іншому маркетплейсі без знижки (середня), і у неперевірених маловідомих інтернет-магазинів — (мінімальна ціна).
Скрольте вниз
Тут ви можете побачити всі 74 товари і заявлений торгівельними мережами розмір знижок по кожному з них в рамках розпродажів "чорної п'ятниці" та "кіберпонеділка". В середньому на товар виходить знижка 25%.
Якби ми купували ті ж самі товари на інших маркетплейсах, у яких на цей момент не було знижок, то по-перше, залишилось б тільки 64 товари з 74 з вигодою, по-друге, виявилось б, що ціни на відповідні товари у середньому більше лише на 16% від заявлених цін із знижкою в рамках "чорної п'ятниці" та "кіберпонеділка".
А якби ми купили ці товари в інтернеті за найнижчими цінами, не особливо переймаючись репутацією майданчиків, "сірістю" товару чи його офіційною гарантію, то залишилось би лише 20 товарів, які у великих маркетплейсах все одно обійшлися нам дешевше під час "чорної п'ятниці" і "кіберпонеділка".
Методологія:
П'ятеро людей вибрали п'ять маркетплейсів (rozetka.com.ua, eldorado.ua, 27.ua, foxtrot.com.ua, allo.ua, citrus.ua) і купували акційні товари на їх сторінках "чорна п'ятниця" і "кіберпонеділок" з 23 листопада по 26 листопада. У кожному магазині товари обиралися залежно від уподобань покупця. Потім порівнювалися ціни на цінових агрегаторах — hotline.ua або price.ua. Звідти бралися мінімальні і середні (суб'єктивно) ціни у групі великих національних маркетплейсів, у яких в цей час не було знижок або акцій на конкретний товар. Мета цієї публікації не полягає в тому, щоб порівняти розмір знижок та умов у різних маркетплейсах.Дані:
З даними для цієї публікації ви можете ознайомитись за цим посиланням
Ціна без знижки:
Ціна із знижкою:
Ціна у конкурентів:
Найнижча ціна на hotline: