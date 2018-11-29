Не зовсім чорна, не зовсім п'ятниця

Яка реальна знижка в "чорну п'ятницю" і чи завищують перед розпродажем маркетплейси ціни? Результат онлайн-шопінгу ЕП з чеком на 300 тис грн

В минулий уік-енд редакція ЕП провела цікаве дослідження щодо "чорної п'ятниці", з результатами якого готова поділитися із своїми читачами. В "чорну п'ятницю" і "кіберпонеділок" журналісти ЕП добряче отоварились. П'ять членів редакції як божевільні купували в найбільших маркетплейсах країни потрібні їм товари середнього класу, незважаючи на власний гаманець.

Найдорожча покупка — Apple iPhone X 64Gb Silver. Найдешевша — фільтр-чаша. У споживчий кошик також потрапили пральний порошок, пляшка рому і, звичайно ж, бойлер. Всього ми купили 74 товари та витратили на них трохи більше 306 тис грн.

Одна лише поправка: товари так і залишилися лежати в кошику. Ми за них не заплатили, взявшись за більш нудну справу: шукали, скільки цей товар насправді коштує в інтернеті і чи є реальними ті знижки, які задекларували торгівельні мережі в рамках святкових розпродажів.

Для цього ми використали дані цінових агрегаторів. Звідти брали дві ціни: умовно середню (скільки цей товар коштує у конкурентів без акцій і знижок) і мінімальну (вартість товару в неперевірених і маловідомих інтернет-магазинах).

Результати вийшли неоднозначні. Наприклад, у "Розетці" знижка на кавоварку майже нічого не дала порівняно з іншими продавцями: спочатку ціна на неї була навіть завищена. Зате порадував телефон "Самсунг". Замість 7,5 тис грн ми купили його за 6 тис грн, тоді як у відомих конкурентів він коштував 7-8 тис грн.

Витративши всього 306 тис грн ми заощадили майже 68 тис грн. Без заявлених знижок усі товари би обійшлися нам у 374 тис грн.

Проте, насправді ефект економії не такий значний. Ми поділили товари на декілька кошиків залежно від сфери, в якій вони застосовуються. Кожна кулька — це розмір знижки на кожен окремий товар. Якщо навести на нього курсор, ви побачите: скільки коштував товар в конкретній торгівельній мережі без знижки та із знижкою, а також скільки той же самий товар коштував на іншому маркетплейсі без знижки (середня), і у неперевірених маловідомих інтернет-магазинів — (мінімальна ціна).