В США средний бюджет на новогодние покупки в этом сезоне вырастет на 5% — исследование

Ожидается, что средний бюджет на новогодние покупки в этом сезоне вырастет на 5%, если сравнить с 2020 годом, а 7 из 10 руководителей компаний розничной торговли ожидают, что потребители потратят в этом году больше, чем в предыдущем.

Об этом говорится в исследование Делойт, сообщается в пресс-релизе.

Также в выводах - рост бюджета новогоднего шопинга преимущественно будут гарантировать потребители с высоким уровнем дохода. "Они рассчитывают потратить на 15% больше, чем в прошлом году. В то же время потребители с низким уровнем дохода планируют тратить на 22% меньше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

Большинство потребителей ожидают роста общего уровня цен на товары в предпраздничный период вследствие инфляции. Из-за этого покупатели с низким уровнем дохода рассчитывают осуществить меньшее количество покупок в период новогодних праздников.

Согласно прогнозам, доля оффлайн-покупок увеличится до 33% в 2021 году, но все же останется меньше 36% в 2019 году.

"Потребители снова готовы тратить средства на сегмент "развлечения и путешествия". Ожидается, что рост этого сегмента составит 15% в 2021 году, если сравнить с 2020 годом ", - резюмируют в выводах исследования.