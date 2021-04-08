Потребление электроэнергии выросло на 7% с начала года

Потребление электроэнергии в Украине в январе-марте 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,5% (на 2,59 миллиарда кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 42,32 миллиарда кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает "Интерфакс-Украина".

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,1% (на 1,83 млрд кВт-ч) – до 33,68 млрд кВт-ч.

При этом промышленность без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 3,5% – до 12,92 млрд кВт-ч, население – на 10,3% до 11,29 млрд кВт-ч, коммунально-бытовые потребители – на 3,2% до 4,22 млрд кВт-ч, другие непромышленные потребители – на 11% до 2,36 млрд кВт-ч.

В то же время производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-марте 2021 года увеличилось на 3,9% (на 1,57 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 41,95 млрд кВт-ч.

Напоминаем:

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5,11 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,85 млрд кВт-ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2020 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3,84 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146,39 млрд кВт-ч, без учета – на 2,1% (на 2,56 млрд кВт-ч), до 117,66 млрд кВт-ч.