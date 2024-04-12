DW узнало подробности предложения режима санкций против России в Евросоюзе

С конца февраля Европейский Союз обсуждает предложение создания отдельного режима санкций против России, который сосредоточится на наказании причастных к подавлению демократических свобод в стране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно DW.

Инициатором режима санкций в отношении России, согласно документу в распоряжении редакции DW, стали страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. Они предлагают создать новый режим по аналогии с режимами санкций против режимов Беларуси, Ирана, Венесуэлы и КНДР.

"Критерии для занесения в (санкционный) список должны охватывать ухудшение ситуации с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества, включая действия, подрывающие демократию и верховенство закона", – говорится в документе.

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Например, он предлагает вводить ограничительные меры против представителей "репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их дальнейшего задержания".

Предложение, по данным DW, передали во внешнеполитическую службу Европейского Союза 28 февраля.

Накануне во время выступления в Европейском парламенте верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что страны Евросоюза обсуждают "новый отдельный режим санкций в отношении России".

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Он выразил надежду, что этот режим утвердят быстро. По данным DW, решение могут принять до выборов в Европейский парламент в начале июня.

Отметим, что о предложении такого режима в феврале говорили некоторые страны-члены Евросоюза на фоне смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Ранее на этой неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, 14-ым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Европейская прравда