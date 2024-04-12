DW дізналось подробиці пропозиції режиму санкцій проти Росії в Євросоюзі

З кінця лютого Європейський Союз обговорює пропозицію створення окремого режиму санкцій проти Росії, який зосередиться на покаранні причетних до придушення демократичних свобод у країні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо DW.

Ініціатором режиму санкцій щодо Росії, згідно з документом у розпорядженні редакції DW, стали країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія та Швеція. Вони пропонують створити новий режим за аналогією з режимами санкцій проти режимів Білорусі, Ірану, Венесуели та КНДР.

"Критерії для занесення до (санкційного) списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, що підривають демократію і верховенство закону", – йдеться в документі.

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Наприклад, він пропонує запроваджувати обмежувальні заходи проти представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання".

Пропозицію, за даними DW, передали до зовнішньополітичної служби Європейського Союзу 28 лютого.

Напередодні під час виступу в Європейському парламенті верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що країни Євросоюзу обговорюють "новий окремий режим санкцій щодо Росії".

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Він висловив сподівання, що цей режим затвердять швидко. За даними DW, рішення можуть ухвалити до виборів до Європейського парламенту на початку червня.

Зазначимо, що про пропозицію такого режиму в лютому говорили деякі країни-члени Євросоюзу на тлі смерті російського опозиціонера Алексєя Навального в колонії.

Раніше цього тижня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, 14-им пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Європейська правда