Европарламент одобрил правила, делающие возможным для стран ЕС блокирование СПГ из РФ

Европейский парламент проголосовал в четверг за принятие правил, позволяющих европейским правительствам запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Европейский Союз так и не ввел санкции в отношении российского газа, на который очень полагаются некоторые его члены.

Как обходной путь, новая газовая политика имеет целью создать законный способ для правительств заблокировать поставки российского газа в свою страну, хотя пока ни один крупный импортер не заявил, что воспользуется им.

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Новые правила газового рынка ЕС позволяют правительствам временно запретить российским и белорусским экспортерам газа участвовать в тендерах на получение мощностей в инфраструктуре, необходимых для поставки трубопроводного газа и СПГ в Европу.

После вторжения в Украину в 2022 году Россия сократила поставки газа по трубопроводам в Европу, что привело к сужению основного маршрута поставок российского газа в Европу. Но российский СПГ продолжает поступать на континент, преимущественно через порты Испании, Бельгии и Франции.

Эти страны не подтвердили, что воспользуются новой юридической возможностью.

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Представитель Министерства энергетики Испании заявил, что страна поддерживает общую позицию ЕС по запрету российского СПГ, поскольку, если бы Испания сделала это в одиночку, российские фирмы могли бы просто отправлять свое топливо в другие порты ЕС.

Министр энергетики Бельгии заявил, что правительство анализирует закон и его условия, которые предусматривают, что ограничение импорта российского газа не может нарушить потоки газа между странами ЕС. Бельгия реэкспортирует большую часть российского СПГ, который она получает, в другие страны.

Министерство финансов Франции не ответило сразу на запрос о комментариях.

Согласно анализу ЕС, поставки российского СПГ в Европу выросли в прошлом году до 22 млрд кубометров по сравнению с примерно 16 млрд кубометров в 2021 году.

Подавляющее большинство стран ЕС должно одобрить эту политику, прежде чем она вступит в силу – шаг, который, как ожидается, позволит принять закон без изменений.

Напомним, за первые три месяца этого года поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом.

В марте Испания обратилась к Евросоюзу с просьбой занять более жесткую позицию в отношении импорта российского сжиженного природного газа, обеспечив странам возможность блокировать его без перенаправления поставок к соседям.

В правительстве Украины исключили возможность продления с Россией соглашения о транзите газа, срок действия которого истекает в 2024 году, и рассчитывают после этого предложить украинскую ГТС европейским партнерам.

Европейская правда.