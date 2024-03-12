ЕК подготовила переговорную рамку для вступления Украины, но ее вряд ли одобрят до июня – Politico

Во вторник Еврокомиссия ожидаемо представит переговорную рамку для вступления Украины в ЕС, но ее утверждение может затянуться еще на несколько месяцев.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Во вторник Еврокомиссия должна предложить так называемые переговорные рамки для Украины и Молдовы – документы, которые определяют общие принципы будущих переговоров о вступлении. После того их должны обсудить и согласовать государства-члены.

"Европейские дипломаты и чиновники предупреждают, что договоренность всех 27 европейских столиц, необходимая для формального начала переговоров, вряд ли возможна до европейских выборов в июне", – отмечает Politico.

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Среди прочего, фактором является желание некоторых стран, чтобы Украина и Молдова не опережали на пути в ЕС Боснию и Герцеговину.

По данным источников издания, во вторник Еврокомиссия даст положительную рекомендацию относительно начала с БиГ переговоров о вступлении, а на следующей неделе на встрече в Брюсселе лидеры ЕС обсудят эту рекомендацию.

Также Еврокомиссия должна представить документ по подготовке ЕС к будущему расширению. Сначала его ожидали в конце февраля, но сейчас, по информации Politico, презентацию отложили до 20 марта.

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Напомним, Европейская комиссия в январе начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС.

В конце прошлой недели вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время визита в Киев подтвердил, что на следующей неделе ЕК подготовит проекты переговорных рамок, которые будет рекомендовать одобрить государствам-членам после выполнения Украиной всех требований.

В понедельник вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины сообщила, что Киев завершил выполнение всех рекомендаций ЕК, необходимых для решения о переговорной рамке.

Европейская правда