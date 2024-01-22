Открытие рынка земли для юрлиц: компании больше продают, чем покупают

С начала года, когда рынок земли стал открытым для юридических лиц, компании преимущественно продают, а не покупают землю сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает Опендатабот.

Начиная с 1 января компании имеют право официально покупать до 10 тысяч гектаров земли. Несмотря на ожидания, бизнес наоборот начал продавать ту землю, которая уже была в его собственности, чем покупать новую.

За первые две недели 2024 года компании продали 207 гектаров земельных участков.

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Отмечается, что сейчас Государственный земельный кадастр отслеживает 281 украинскую компанию, каждая из которых владеет земельными участками более 100 гектаров.

Наибольшим количеством земли в Украине сейчас владеет агрофирма "СВИТАНОК": более 5 тысяч га. На втором месте - Дружковское рудоуправление: 3,3 тысячи га. Тройку замыкает "ЗЕМЛЕТРЕЙД" - 3,1 тысяча га.

опендатабот

Из первой десятки, которые владеют наибольшим количеством угодий в стране, только "ЗЕМЛЕТРЕЙД" продала 20 гектаров с начала открытия рынка земли. Другие же бизнесы никаких операций с землей пока не проводили.

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Из топа землевладельцев с начала года уже вышли две компании, которые распродали свой земельный банк так, что у них осталось менее 100 гектаров земли.

Речь идет о "Долине" и "Экор Гарден СТС". По состоянию на 1 января 2024 года эти компании владели землей площадью 388 и 120 гектаров соответственно.

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