Открытие рынка земли для юрлиц: компании больше продают, чем покупают
С начала года, когда рынок земли стал открытым для юридических лиц, компании преимущественно продают, а не покупают землю сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщает Опендатабот.
Начиная с 1 января компании имеют право официально покупать до 10 тысяч гектаров земли. Несмотря на ожидания, бизнес наоборот начал продавать ту землю, которая уже была в его собственности, чем покупать новую.
За первые две недели 2024 года компании продали 207 гектаров земельных участков.
Отмечается, что сейчас Государственный земельный кадастр отслеживает 281 украинскую компанию, каждая из которых владеет земельными участками более 100 гектаров.
Наибольшим количеством земли в Украине сейчас владеет агрофирма "СВИТАНОК": более 5 тысяч га. На втором месте - Дружковское рудоуправление: 3,3 тысячи га. Тройку замыкает "ЗЕМЛЕТРЕЙД" - 3,1 тысяча га.
Из первой десятки, которые владеют наибольшим количеством угодий в стране, только "ЗЕМЛЕТРЕЙД" продала 20 гектаров с начала открытия рынка земли. Другие же бизнесы никаких операций с землей пока не проводили.
Из топа землевладельцев с начала года уже вышли две компании, которые распродали свой земельный банк так, что у них осталось менее 100 гектаров земли.
Речь идет о "Долине" и "Экор Гарден СТС". По состоянию на 1 января 2024 года эти компании владели землей площадью 388 и 120 гектаров соответственно.
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