Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю

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С начала года юридические лица приобрели на рынке земли почти 70 участков.

Об этом ЭП сообщили в Министерстве агрополитики.

С 1 января в Украине запустился второй этап земельной реформы, в рамках которого юридические лица получили право покупать землю в объеме. До сих пор такое право имели только физические лица. Кроме того, для обеих категорий выросли лимиты земли "в одни руки" - со 100 га до 10 тыс га.

На 18 января бизнесом было приобретено 68 участков общей площадью 216 га. Таким образом, средний размер проданного участка составляет 3,2 га. Как писала ЭП, участки в Украине преимущественно небольшие и в среднем имеют размер до 10 га.

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Преимущественно бизнес покупает землю у физлиц, которые приобрели ее в ходе предыдущего этапа реформы (вторичная продажа) - так владельцев сменили 59 участков. Первичная продажа является меньшинством, у первоначальных владельцев приобрели только 9 участков.

Ранее министр агрополитики Николай Сольский сообщал, что за первую неделю января не было заключено ни одной сделки с участием юридических лиц.

Больше о будущем рынка земли и будет ли спешить бизнес покупать участки в статье: Десять тысяч гектаров в одни руки. Что меняет для украинцев новый этап земельной реформы?

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Напоминаем:

С 1 июля 2021 года из-под моратория на продажу сельхозземли вывели более 20 млн га.

За это время около 540 тыс га земли сменили владельцев. На продажу приходится лишь треть этой земли, остальное включает другие способы передачи земли, например, дарение или передача по наследству. Обычно продавали небольшие участки - до 5 га.

Сейчас в обращении на рынке земли находится лишь около 1% всей сельскохозяйственной земли в Украине.

Экономическая правда