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Новый этап земельной реформы: за неделю не заключили ни одной сделки с юрлицами

Вторник, 9 января 2024, 09:28 - Анастасия Жарикова

В течение первой недели с момента старта второго этапа рынка земли в Украине не было заключено ни одной сделки с участием юридических лиц.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"У нас целая неделя уже нового года. У нас нет ни одной сделки в стране с юридическим лицом (на рынке земли - авт.). Никто не спешит", - сказал он 8 января.

Министр аграрной политики отметил, что свободный рынок земли позволит Украине привлекать инвестиции в экономику и будет побуждать бизнес к развитию.

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Напоминаем:

Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 га. 

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С 1 января 2024 года в Украине стартовал второй этап рынка земли, теперь юридические лица имеют право покупать земли сельскохозяйственного назначения не более 10 тыс га "в одни руки".

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