ФГИУ планирует выставить на приватизацию в 2024 году до тысячи объектов

Фонд государственного имущества в 2024 году планирует выставить на приватизационные аукционы около тысячи объектов.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль, передает пресс-служба Фонда.

Глава ведомства подчеркнул, что малый и средний бизнес будут основными бенефициарами этого процесса.

"Мы считаем, что малый и средний бизнес должен быть в центре процесса "разгосударствления". Они являются теми стейкхолдерами, которые должны получить наибольшую выгоду от преобразования государственных активов, которые сейчас являются пассивами для государственного бюджета", - отметил Коваль.

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Выставление на приватизацию около тысячи объектов в следующем году открывает новые возможности для бизнеса. Все они будут продаваться через приватизационные аукционы, что обеспечивает справедливость и прозрачность процесса.

Коваль также подчеркнул, что приватизация актуальна, поскольку Украина не может позволить себе генерировать убытки во время войны.

"Государственные активы генерируют убытки, а количество государственных предприятий не оправдывает то направление на либерализацию и рыночную экономику, которое Украина выбрала", - пояснил глава ФГИУ и призвал бизнес к сотрудничеству в поиске объектов для приватизации.

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"Призываем вас стать амбассадорами в поиске объектов для приватизации. Ведь во многих населенных пунктах есть объекты, которые не используются по 10-15 лет. Обращайтесь в Фонд с предложением по приватизации. Будем делать все, чтобы путь к прозрачному аукциону был кратчайшим", - резюмировал он.

Напоминаем:

В 2024 году Фонд госимущества запланировал не только продажу предприятий в рамках большой приватизации, но аукционы по аренде, в частности государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Экономическая правда