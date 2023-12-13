Правительство разрешило приватизацию еще двух спиртзаводов: средства пойдут в госбюджет

Кабинет Министров принял решение, которое позволит приватизацию единых имущественных комплексов государственных предприятий "Ичнянский спиртовой завод" и "Червоненский завод продтоваров".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно решению, которое правительство приняло 12 декабря, Фонд государственного имущества получил основания прекратить реорганизацию этих заводов и возможность их приватизировать. Средства с их продажи поступят в государственный бюджет Украины.

В Минэкономики напомнили, что в августе этого года Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион Струтинский спиртзавод на Львовщине со стартовой ценой 31,3 млн грн.

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В сентябре самым дорогим за всю историю малой приватизации лотом, который ФГИУ выставил на аукцион, стал Зарубинский спиртзавод в Тернопольской области. Стартовая цена - 245,4 млн грн.

Напоминаем:

До конца 2023 года ФГИУ выставит на приватизацию еще почти 200 государственных предприятий и других объектов.

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За 10 месяцев 2023 года ФГИУ провел в Prozorro.Продажи 335 аукционов. В госбюджет поступило почти 2,7 млрд грн от приватизации государственных активов.