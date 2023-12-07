Госбюджет получил свыше 700 миллионов от аренды государственного имущества с начала года
Фонд государственного имущества за 11 месяцев года привлек в государственный бюджет от аренды государственного имущества 702 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"С начала года благодаря аренде государственного имущества Фонду удалось привлечь в государственный бюджет 702 млн гривен прямых поступлений", - говорится в сообщении.
В тройку рекордсменов среди регионов вошли:
- Одесская область – около 249 млн гривен;
- г. Киев – более 99 млн гривен;
- Днепропетровская область – более 63 млн гривен.
"Сегодня государство имеет 14,3 тысячи действующих договоров. Только за I полугодие 2023 года ФГИ заключил 760 новых соглашений об аренде активов. На декабрь это количество почти удвоилось", - отметил глава Фонда Виталий Коваль.
Напоминаем:
Фонд государственного имущества Украины объявил на 7 декабря аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "ТИК" вблизи рынка "7-й километр" в Одесской области.
Экономическая правда