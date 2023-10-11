НАПК опубликовало коллекцию произведений искусства российского олигарха Абрамовича

скриншот сайта НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции опубликовало перечень произведений искусства, находящегося в частной коллекции российского олигарха Романа Абрамовича. Общая стоимость произведений искусства оценивается почти в 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В коллекцию русского олигарха Абрамовича вошли 368 произведений искусства. Ознакомиться со списком можно по ссылке.

"Произведения искусства используются российскими олигархами во избежание и обход санкций, сохранение и сокрытие состояния. Лучшее средство противодействия – открытость информации о произведениях искусства, которыми обладают подсанкционные лица", - отмечают в НАПК.

Реклама:

Информацию невозможно найти на официальных сайтах аукционных домов, занимающихся продажей произведений искусства.

В НАПК напомнили, что Роман Абрамович присутствовал на встрече Путина с российскими олигархами перед началом широкомасштабной войны РФ против Украины, где и обсуждались последствия войны, в том числе будущие санкции.

Права именно на эту коллекцию олигарх передал своей бывшей жене за несколько недель до вторжения России в Украину, вероятно во избежание последствий санкций.

Реклама:

НАПК призывает всех ответственных участников артринка открывать информацию об объектах искусства, которыми владеют российские олигархи, и пользоваться данными портала "Война и санкции".

"Таким образом, вы можете избежать осуществления операций с такими произведениями, которые могут быть в дальнейшем квалифицированы как обход санкций", - резюмировали в Нацагентстве.

Напоминаем:

Российский миллиардер Роман Абрамович и его бывшая супруга Дарья Жукова спрятали в кипрском оффшоре коллекцию из 369 картин общей стоимостью 962 млн долларов.