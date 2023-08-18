Партнер Абрамовича Швидлер проиграл суд в Британии по отмене санкций

Абрамович и Швидлер Getty Images

Миллиардер и близкий партнер российского олигарха Романа Абрамовича Евгений Швидлер проиграл в пятницу в Высоком суде Лондона попытку отменить британские санкции, наложенные на него после вторжения России в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Агентство напоминает, что нефтяной магнат Швидлер, чье состояние оценивается журналом Forbes в 1,6 миллиарда долларов, попал под санкции Британии в марте 2022 года на основании его связи с экс-владельцем футбольного клуба "Челси" Абрамовичем. Его два частных самолета также были конфискованы.

"Это дело является первым существенным вызовом британским санкциям, введенным после вторжения в феврале 2022 года, поскольку западные правительства нацелены на людей и компании из-за их вероятных связей с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.

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Эти меры вызвали юридические обжалования со стороны тех, кто считает, что они стали несправедливой мишенью.

Только Великобритания ввела санкции против около 1600 человек - включая Абрамовича, который отдельно оспаривает санкции ЕС - после вторжения в Украину и заморозила более 18 миллиардов фунтов стерлингов (23 миллиарда долларов) активов", - пишет Reuters.

После решения Высокого суда отклонить апелляцию Швидлера, его адвокат Майкл О'Кейн заявил, что Швидлер, который имеет двойное британско-американское гражданство, попытается обжаловать пятничное решение "при первой же возможности".

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"Он никогда не был гражданином России, не посещал Россию более 15 лет и критически относился к действиям российского правительства в Украине", - говорится в заявлении О'Кейна.

"Он не знает, что еще он может сделать, чтобы быть исключенным из списка, учитывая отсутствие такой политики или рекомендаций правительства Великобритании. Если это решение останется в силе, это сделает практически невозможным для любого лица, на которое наложены санкции министром иностранных дел, успешно обжаловать их в суде", - утверждает адвокат.

Швидлер утверждал, что Великобритания ошиблась, введя санкции только из-за его отношений с Абрамовичем, которого он называл близким другом.

Великобритания также ссылалась при введении санкций на его должность директора российского производителя стали Evraz, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже, и на роль в российской нефтяной компании "Сибнефть", проданной Абрамовичем в 2005 году, как на доказательство того, что он получил финансовую выгоду от Абрамовича.

Команда юристов бизнесмена заявила в июле на слушаниях в Высоком суде, что Швидлер не получал никаких финансовых выгод от Абрамовича, а любые платежи, которые он получал от "Евраза" или "Сибнефти", поступали от этих компаний, а не от Абрамовича.

В суде было заявлено, что Швидлер не имеет никаких отношений с Путиным, не участвует в российской политике и даже не был в России с момента посещения похорон бывшего президента России Бориса Ельцина в 2007 году.

По словам его адвокатов, санкции лишили его возможности распоряжаться своими активами и вести бизнес, а также нарушили его частную жизнь и разрушили его репутацию.

Напомним:

Миллиардер и близкий партнер российского олигарха Романа Абрамовича, совладелец Evraz Евгений Швидлер стал первым человеком из тех, против которых ввели британские санкции и замораживание активов, который решил оспорить их в суде.

Экономическая правда