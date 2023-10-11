НАЗК опублікувало колекцію творів мистецтва російського олігарха Абрамовича
Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало перелік творів мистецтва, що знаходиться у приватній колекції російського олігарха Романа Абрамовича. Загальна вартість творів мистецтва оцінюється майже в 1 мільярд доларів.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
До колекції російського олігарха Абрамовича увійшли 368 творів мистецтва. Ознайомитись з переліком можна за посиланням.
"Твори мистецтва використовуються російськими олігархами для уникнення та обходу санкцій, збереження та приховування статків. Найкращий засіб протидії – відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи", - наголошують в НАЗК.
Опубліковану агентством Інформацію неможливо знайти на офіційних сайтах аукціонних будинків, які займаються продажем творів мистецтва.
У НАЗК нагадали, що Роман Абрамович був присутнім на зустрічі Путіна з російськими олігархами перед початком широкомасштабної війни РФ проти України, де й обговорювались наслідки війни, в тому числі, майбутні санкції.
Права саме на цю колекцію олігарх передав своїй колишній дружині за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну, ймовірно для уникнення наслідків санкцій.
НАЗК закликає усіх відповідальних учасників артринку відкривати інформацію про об’єкти мистецтва, якими володіють російські олігархи, та користуватися даними порталу "Війна та санкції".
"Таким чином ви можете уникнути здійснення операцій з такими творами, що можуть бути в подальшому кваліфіковані як обхід санкцій", - резюмували в Нацагентстві.
Нагадуємо:
Російський мільярдер Роман Абрамович і його колишня дружина Дар'я Жукова сховали в кіпрському офшорі колекцію з 369 картин загальною вартістю 962 млн доларів.