НАЗК опублікувало колекцію творів мистецтва російського олігарха Абрамовича

скріншот сайту НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало перелік творів мистецтва, що знаходиться у приватній колекції російського олігарха Романа Абрамовича. Загальна вартість творів мистецтва оцінюється майже в 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

До колекції російського олігарха Абрамовича увійшли 368 творів мистецтва. Ознайомитись з переліком можна за посиланням.

"Твори мистецтва використовуються російськими олігархами для уникнення та обходу санкцій, збереження та приховування статків. Найкращий засіб протидії – відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи", - наголошують в НАЗК.

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Опубліковану агентством Інформацію неможливо знайти на офіційних сайтах аукціонних будинків, які займаються продажем творів мистецтва.

У НАЗК нагадали, що Роман Абрамович був присутнім на зустрічі Путіна з російськими олігархами перед початком широкомасштабної війни РФ проти України, де й обговорювались наслідки війни, в тому числі, майбутні санкції.

Права саме на цю колекцію олігарх передав своїй колишній дружині за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну, ймовірно для уникнення наслідків санкцій.

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НАЗК закликає усіх відповідальних учасників артринку відкривати інформацію про об’єкти мистецтва, якими володіють російські олігархи, та користуватися даними порталу "Війна та санкції".

"Таким чином ви можете уникнути здійснення операцій з такими творами, що можуть бути в подальшому кваліфіковані як обхід санкцій", - резюмували в Нацагентстві.

Нагадуємо:

Російський мільярдер Роман Абрамович і його колишня дружина Дар'я Жукова сховали в кіпрському офшорі колекцію з 369 картин загальною вартістю 962 млн доларів.