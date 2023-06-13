Нефть несколько выросла в ожидании решений по ставкам в крупнейших центробанках

Цены на нефть во вторник немного возобновились после падения накануне, поскольку инвесторы оставались осторожными в преддверии ключевых решений Федеральной резервной системы США и других центральных банков.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 77 центов, или на 1,1%, до 72,61 доллара за баррель до 06:40 GMT.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 56 центров или 0,8% до 67,68 доллара за баррель.

"Оба контрольных показателя упали примерно на 3 доллара за баррель в понедельник после того, как аналитики подчеркнули рост глобальных поставок и обеспокоенность ростом спроса непосредственно перед ключевыми данными об инфляции и двухдневным заседанием ФРС по монетарной политике, которое завершится в среду", - отмечает агентство .

Что повлияло на цены

Большинство участников рынка ожидают, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений на своем политическом совещании. Повышение процентной ставки ФРС укрепило доллар, делая товары в долларах более дорогими для владельцев других валют и давя на цены.

Также ожидается, что в четверг Европейский центральный банк повысит процентные ставки еще на четверть процентного пункта, чтобы обуздать устойчивую инфляцию. Но ожидается, что Банк Японии, который объявит свой план в пятницу, сохранит свою свободную политику.

В Китае неутешительные экономические данные на прошлой неделе вызвали обеспокоенность ростом спроса, компенсируя рост цен вследствие обещания Саудовской Аравии сократить больше производства в июле.

Рынок также ожидает прогнозы спроса от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), которые должны быть представлены позже во вторник.

Экономическая правда