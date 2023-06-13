Нафта дещо зросла в очікуванні рішень щодо ставок у найбільших центробанках

Ціни на нафту у вівторок трохи відновились після падіння напередодні, оскільки інвестори залишалися обережними напередодні ключових рішень Федеральної резервної системи США та інших центральних банків.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 77 центів, або на 1,1%, до 72,61 долара за барель до 06:40 GMT.

Американської нафти West Texas Intermediate (WTI) зросла на 56 центрів або 0,8% до 67,68 долара за барель.

"Обидва контрольні показники впали приблизно на 3 долари за барель у понеділок після того, як аналітики підкреслили зростання глобальних поставок і занепокоєння щодо зростання попиту безпосередньо перед ключовими даними про інфляцію та дводенним засіданням ФРС щодо монетарної політики, яке завершиться в середу", - зазначає агентство.

Що вплинуло на ціни

Більшість учасників ринку очікують, що центральний банк США залишить процентні ставки без змін на своїй політичній нараді. Підвищення процентної ставки ФРС зміцнило долар, роблячи товари в доларах дорожчими для власників інших валют і тиснучи на ціни.

Також очікується, що в четвер Європейський центральний банк підвищить процентні ставки ще на чверть відсоткового пункту, щоб приборкати стійку інфляцію. Але очікується, що Банк Японії, який оголосить про свій план у п'ятницю, збереже свою вільну політику.

У Китаї невтішні економічні дані минулого тижня викликали занепокоєння щодо зростання попиту, компенсуючи зростання цін внаслідок обіцянки Саудівської Аравії скоротити більше виробництва в липні.

Ринок також очікує прогнозів попиту від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), які мають бути представлені пізніше у вівторок.

Економічна правда