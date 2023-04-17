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Стоимость разрушенного из-за войны имущества "Энергоатома" достигла 32 миллиардов

Понедельник, 17 апреля 2023, 13:15 - Алексей Павлыш

По предварительной оценке, стоимость разрушенного и поврежденного из-за российской агрессии имущества "Энергоатома" уже достигла 32 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

"В результате вооруженной агрессии РФ имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом" были повреждены или уничтожены.

По предварительной оценке, стоимость этого имущества, зданий, сооружений и инфраструктурных объектов компании достигла уже 32 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер потерь и убытков, причиненных "Энергоатому" Россией, будет определен после деоккупации ЗАЭС, возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации.

Напомним:

Сообщалось, что в "Энергоатоме" оценивают убытки украинской атомной энергетики от российской агрессии в 40 млрд грн: это, в частности, уничтоженные во время обстрелов и пожаров корпуса и поврежденное оборудование на Запорожской АЭС.

Экономическая правда

Энергоатом война Россия убытки
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