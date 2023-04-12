"Энергоатом" подписал с канадской САМЕСО соглашение об использовании украинского урана

НАЭК "Энергоатом" подписала с канадской компанией Cameco соглашение, которое является последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Договор на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организация транспортировки уранового концентрата" (УОК) производства ГП "ВостГОК" 11 апреля в Канаде подписали президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и главный исполнительный директор CAMECO Тим Гитцель.

"Документ регламентирует физические поставки УОК из Украины в Канаду и связанные с этим условия. В частности, договор предусматривает поставку всего объема урана, добываемого на ВостГОКе, в Канаду и дальнейшее использование уранового концентрата для конверсии и поставки природного гексафторида урана (UF6) на обогащение", - говорится в сообщении.

По словам Котина, это "знаковое событие для украинской ядерной отрасли, оно гарантирует ее стабильность и как следствие - стабильное обеспечение электроэнергией граждан".

Напомним:

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и канадская компания CAMECO подписали двусторонние контракты по расширению текущего сотрудничества между компаниями в сфере ядерного топлива.

Экономическая правда