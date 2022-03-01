YouTube блокирует каналы, связанные с русскими RT и Sputnik по всей Европе

YouTube немедленно заблокирует каналы, связанные с российскими государственными СМИ, RT и Sputnik по всей Европе, в связи с войной в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Надо время, чтобы наши системы полностью развернулись. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять быстрые меры", - сказал представитель YouTube.

Действия компании следуют за действиями материнской компании Facebook Meta Platforms Inc, которая в понедельник заявила, что ограничит доступ к телевизионной сети RT и информационному агентству Sputnik на своих платформах по всему Европейскому Союзу.

Компания Twitter Inc также сообщила, что будет отмечать твиты, содержащие контент российских государственных СМИ, и уменьшит их видимость.

Напомним, 27 февраля Европейский Союз заявил, что запретит вещание во всех странах блока российских пропагандистов Russia Today и Sputnik