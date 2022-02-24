ЕС может отключить Россию от SWIFT, но единства до сих пор нет – СМИ

Есть реальная вероятность того, что Европейский Союз может отрезать Россию от SWIFT, высокобезопасной платежной сети, соединяющей тысячи финансовых учреждений по всему миру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на источники в ЕС.

Изъятие России из SWIFT сделает почти невозможным для финансовых учреждений пересылку денег в страну или за ее пределы. Это серьезно повлияет на российский бизнес с иностранными клиентами и может нанести реальный ущерб экономике страны.

Однако страны ЕС разделились относительно того, делать этот шаг или нет. Высокопоставленные источники в ЕС сообщили CNN, что в странах-членах существует разрыв между такими странами как Польша, Эстония, Латвия и Литва, которые хотят отключения от SWIFT как часть пакета санкций, который будет объявлен позже сегодня, а также такими странами, как Германия , Италия, Венгрия и Кипр, которые имеют более крепкие экономические связи с Россией и не хотят, чтобы SWIFT включали в новые санкции.

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что разговор продолжается, но считает, что вероятно, что экономические интересы победят в споре, и Брюссель не отрежет Россию от SWIFT.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал отключить Россию от системы платежей SWIFT.

Как сообщалось, Байден в 7 вечера объявит о новых санкциях и оружии для Украины. ЕС обещает ввести жесткие санкции в течение 24 часов.

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