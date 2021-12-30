Частица тепла и заботы. Рождественская благотворительность Procter & Gamble и Каритас Украины

В канун Нового года и Рождества Procter & Gamble объединилась с Каритасом Украины, чтобы подарить праздник подопечным благотворительного фонда сразу в нескольких городах страны — Киеве, Тернополе, Нововолынске и Полтаве.

"В предпраздничные дни мы стремимся делать каждый день особенным и дарить тепло и заботу тем, кому они так нужны. Из года в год вместе с Каритасом Украины мы реализуем новогодне-рождественские инициативы для маленьких и взрослых украинцев — подопечных фонда. Также мы активно вовлекаем в благотворительность наших работников", — отмечает Наталья Никитина, руководитель отдела коммуникаций P&G в Украине.

Рассказываем о благотворительных проектах, осуществленных P&G в предпраздничный период 2021 года.

Продуктовые наборы для одиноких пожилых людей Blue Bag Drive

Каритас

Сотрудники P&G хорошо знакомы с темой корпоративного волонтерства, они участвуют в различных благотворительных проектах.

В рамках Blue Bag Drive работники компании собирают продуктовые наборы, которые затем получают люди уязвимых категорий населения.

Проект Blue Bag Drive — ежегодная инициатива компании P&G, которую уже несколько лет помогает реализовывать Каритас.

К Новому году волонтеры компании собрали 62 набора для одиноких людей старшего возраста и людей с инвалидностью, которыми занимается фонд Каритас Киев.

К продуктовым наборам компания добавила гигиенические с продукцией P&G, в том числе шампуни, зубные пасты, средства для стирки и т.п.

Проект Blue Bag Drive

Проект Blue Bag Drive

Представители P&G вместе с волонтерами Каритаса передали наборы одиноким людям старшего возраста.

"Бро, твори добро" — поддержка проекта Каритас Тернополь

Сотрудники Procter & Gamble присоединились к благотворительному аукциону Каритаса Тернополь, с помощью которого собираются деньги на ремонт спортивного зала в помещении организации.

План реконструкции зала включает в себя игровые зоны и тренажеры для детей.

Сами дети, которыми занимается Каритас, создали собственноручно елочные украшения — в этом им помогли волонтеры, которые провели предпраздничный мастер-класс.

С привлечением соцсетей был проведен аукцион по продаже игрушек и привлечению средств.

Целью мероприятия было не только собрать средства, но и привлечь детей к полезному творчеству, давая им хороший толчок для будущей самостоятельной жизни.

Проект поддержали местные благотворители и, в частности, сотрудники Procter&Gamble.

Больше информации о проекте по ссылке

Каритас

Проект "Рождественская елка мечты"

Сюрпризом для подопечных Каритаса в Нововолынске и Полтаве стали денежные пожертвования компании Procter&Gamble на оборудование двух сенсорных комнат для детей.

Карітас

В сенсорных комнатах будут проходить занятия с детским психологом, которые направлены на развитие сенсорики, улучшение концентрации, восприятие информации, чувство себя и собственного тела, расслабление и релаксацию.

Часть средств будет направлена на закупку 450 подарков для детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В Каритасе Украины подчеркивают значение совместных проектов с Procter & Gamble: "Сотрудничество с компанией Procter & Gamble для Каритаса Украины является стратегическим, поскольку оно решает не только вопросы поддержки отдельных проектов. Это сотрудничество помогает воплотить в жизнь систему благотворительных инициатив, позволяющих поддерживать людей, нуждающихся в помощи в разных уголках Украины", — отмечает Владислав Шелоков, директор по коммуникациям и мобилизации ресурсов Каритаса Украины.