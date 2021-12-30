Частинка тепла та турботи. Різдвяна благодійність Procter & Gamble та Карітас України
Напередодні Нового року та Різдва Procter & Gamble об’єдналась з Карітасом України, щоб подарувати свято підопічним благодійного фонду одразу в кількох містах країни - Києві, Тернополі, Нововолинську та Полтаві.
"У передсвяткові дні ми прагнемо робити кожен день особливим і дарувати тепло і турботу тим, кому вони так потрібні. Із року в рік разом із Карітас України ми реалізовуємо новорічно-різдвяні ініціативи для маленьких та дорослих українців - підопічних фонду. Також ми активно залучаємо до благодійності наших працівників", – зазначає Наталя Нікітіна, керівниця відділу комунікацій P&G в Україні.
Розповідаємо про благодійні проекти, здійснені P&G у передсвятковий період 2021 року.
Продуктові набори для самотніх літніх людей Blue Bag Drive
Співробітники P&G добре знайомі з темою корпоративного волонтерства, вони безпосередньо беруть участь у різноманітних благодійних проектах.
У рамках Blue Bag Drive працівники компанії збирають продуктові набори, які потім отримують люди вразливих категорій населення.
Проект Blue Bag Drive – щорічна ініціатива компанії P&G, яку вже декілька років поспіль допомагає реалізовувати Карітас.
До Нового року волонтери компанії зібрали 62 набори для самотніх людей старшого віку та людей з інвалідністю, якими опікується фонд Карітас Київ.
До продуктових наборів компанія додала гігієнічні з продукцією P&G, зокрема шампуні, зубні пасти, пральні засоби тощо.
Проект Blue Bag Drive
Представники P&G разом з волонтерами Карітасу передали набори самотнім людям старшого віку.
"Бро, твори добро" - підтримка проекту Карітас Тернопіль
Працівники Procter & Gamble долучилися до благодійного аукціону Карітасу Тернопіль, за допомогою якого збираються гроші на ремонт спортивної зали в приміщенні організації.
План реконструкції зали містить ігрові зони й тренажери для дітей.
Самі діти, якими опікується Карітас, створили власноруч ялинкові прикраси - у цьому їм допомогли волонтери, які провели передсвятковий майстер-клас.
Із залученням соцмереж провели аукціон з продажу іграшок і залучення коштів.
Метою заходу було не лише зібрати кошти, але й заохотити дітей до корисної творчості, таким чином даючи їм добрий поштовх для майбутнього самостійного життя.
Проект підтримали місцеві благодійники і, зокрема, співробітники Procter & Gamble.
Більше інфо про проект за посиланням
Проект "Різдвяна ялинка мрій"
Сюрпризом для підопічних Карітасу у Нововолинську та Полтаві стала грошова пожертва компанії Procter&Gamble на обладнання двох сенсорних кімнат для дітей.
В сенсорних кімнатах проходитимуть заняття з психологом, які направлені на розвиток сенсорики у дітей, покращення концентрації̈, сприйняття інформації, відчуття себе та власного тіла, розслаблення та релаксації.
Частина коштів буде спрямована на закупівлю 450 подарунків для дітей з родин, які опинились у складних життєвих обставинах.
В Карітасі України підкреслюють значення спільних проектів із Procter & Gamble: "Співпраця з компанією Procter & Gamble для Карітасу України є стратегічною, оскільки вона вирішує не лише питання підтримки окремих проектів. Ця співпраця допомагає втілити в життя систему благодійних ініціатив, які дають змогу підтримувати людей, що потребують допомоги у різних куточках України", – зазначає Владислав Шелоков, директор з комунікацій та мобілізації ресурсів Карітасу України.
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