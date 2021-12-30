Частинка тепла та турботи. Різдвяна благодійність Procter & Gamble та Карітас України

Напередодні Нового року та Різдва Procter & Gamble об’єдналась з Карітасом України, щоб подарувати свято підопічним благодійного фонду одразу в кількох містах країни - Києві, Тернополі, Нововолинську та Полтаві.

"У передсвяткові дні ми прагнемо робити кожен день особливим і дарувати тепло і турботу тим, кому вони так потрібні. Із року в рік разом із Карітас України ми реалізовуємо новорічно-різдвяні ініціативи для маленьких та дорослих українців - підопічних фонду. Також ми активно залучаємо до благодійності наших працівників", – зазначає Наталя Нікітіна, керівниця відділу комунікацій P&G в Україні.

Розповідаємо про благодійні проекти, здійснені P&G у передсвятковий період 2021 року.

Продуктові набори для самотніх літніх людей Blue Bag Drive

Карітас

Співробітники P&G добре знайомі з темою корпоративного волонтерства, вони безпосередньо беруть участь у різноманітних благодійних проектах.

У рамках Blue Bag Drive працівники компанії збирають продуктові набори, які потім отримують люди вразливих категорій населення.

Проект Blue Bag Drive – щорічна ініціатива компанії P&G, яку вже декілька років поспіль допомагає реалізовувати Карітас.

До Нового року волонтери компанії зібрали 62 набори для самотніх людей старшого віку та людей з інвалідністю, якими опікується фонд Карітас Київ.

До продуктових наборів компанія додала гігієнічні з продукцією P&G, зокрема шампуні, зубні пасти, пральні засоби тощо.

Проект Blue Bag Drive

Карітас

Представники P&G разом з волонтерами Карітасу передали набори самотнім людям старшого віку.

"Бро, твори добро" - підтримка проекту Карітас Тернопіль

Працівники Procter & Gamble долучилися до благодійного аукціону Карітасу Тернопіль, за допомогою якого збираються гроші на ремонт спортивної зали в приміщенні організації.

План реконструкції зали містить ігрові зони й тренажери для дітей.

Самі діти, якими опікується Карітас, створили власноруч ялинкові прикраси - у цьому їм допомогли волонтери, які провели передсвятковий майстер-клас.

Із залученням соцмереж провели аукціон з продажу іграшок і залучення коштів.

Метою заходу було не лише зібрати кошти, але й заохотити дітей до корисної творчості, таким чином даючи їм добрий поштовх для майбутнього самостійного життя.

Проект підтримали місцеві благодійники і, зокрема, співробітники Procter & Gamble.

Більше інфо про проект за посиланням

Карітас

Проект "Різдвяна ялинка мрій"

Сюрпризом для підопічних Карітасу у Нововолинську та Полтаві стала грошова пожертва компанії Procter&Gamble на обладнання двох сенсорних кімнат для дітей.

Карітас

В сенсорних кімнатах проходитимуть заняття з психологом, які направлені на розвиток сенсорики у дітей, покращення концентрації̈, сприйняття інформації, відчуття себе та власного тіла, розслаблення та релаксації.

Частина коштів буде спрямована на закупівлю 450 подарунків для дітей з родин, які опинились у складних життєвих обставинах.

В Карітасі України підкреслюють значення спільних проектів із Procter & Gamble: "Співпраця з компанією Procter & Gamble для Карітасу України є стратегічною, оскільки вона вирішує не лише питання підтримки окремих проектів. Ця співпраця допомагає втілити в життя систему благодійних ініціатив, які дають змогу підтримувати людей, що потребують допомоги у різних куточках України", – зазначає Владислав Шелоков, директор з комунікацій та мобілізації ресурсів Карітасу України.