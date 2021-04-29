Обновление Sense SuperApp: сбор денег, управление подписками, цифровая кредитка и другое

Альфа-Банк Украина представил очередное большое обновление Sense SuperApp – единого цифрового банка для любой финансовой задачи.

О самом интересном и новом в Sense – из большого релиза банка:

Управление подписками

В Альфа-Банке Украина уверены, собирать квитанции – странно, а помнить все подписки и токены – очень просто.

В мире цифровых платежей сложно запомнить, где сохранил данные своей карты и на какие сервисы ее "подписал". А теперь и не нужно.

Все подписки, сервисы, гаджеты, сохранившие токен (безопасный цифровой аналог для онлайн-оплаты) вашей карты можно посмотреть в Sense в разделе "Управление" вашей карты.

В соответствующих разделах "Управление подписками" или "Управление устройствами" ненужные и забытые токены можно удалить одним свайпом.

Цифровая кредитка RED

Проснуться в 7 утра – сложно, а оформить кредитку RED – легко и за минуту.

Cамый простой и быстрый способ оформить кредитную карту с предустановленным кредитным лимитом для существующих клиентов банка – в Sense SuperApp.

Просто войдите в приложение, тапните на рекламный баннер в разделе "Продукты" или на "+" в разделе "Мои карты" и активируйте и добавьте свою цифровую кредитку RED в Apply Pay / Google Pay.

Лайфхак: те, кто уже успел присоединить Киевстар к своему Sense или сделает это сейчас, получают улучшенный повышенный лимит.

Подключение услуг Киевстар

Смотреть счет Киевстар – круто, управлять – еще круче: количество мегабайт, роуминг и другое – теперь доступно по фирменному ярлыку.

В новой версии Sense базовые услуги по номеру можно подключать и отключать в пару тапов. Просто жмете на ярлык Киевстар с "Рабочего стола" или в "Продуктах".

Сбор денег и разделение счета

Забыть имена на вечеринке – неловко, а скинуться деньгами по счету – даже приятно.

Собрать сумму на общие планы, оплатить компанией счет в кафе, контролировать статус сбора денег – теперь все это можно делать в Sense SuperApp.

Достаточно поделиться ссылкой на свой счет или отсканировать QR-код. Для этого нужно:

зайти в меню "История/расходы" или "Детали операции" или выбрать свою карту в "Продуктах",

выбрать опцию "Собрать деньги",

указать сумму и количество участников,

сгенерированный QR-код можно дать отсканировать на месте или отправить запрос участникам сбора любым удобным способом.

Кстати, при переводе участники сбора могут выбрать себе забавную аватарку и узнать, кто из них щедрая лама.

Быстрая оплата штрафов

Стоять в заторе – долго, а оплачивать штрафы в Sense – быстро.

Для оплаты штрафа нужно зайти в раздел "Перевод/Платеж" на вкладку "Платежи", выбрать "Штрафы ПДД" и ввести номер авто и данные техпаспорта.

В будущем Sense SuperApp будет автоматически мониторить штрафы за нарушение ПДД. Если такой появится, то клиент тут же получит уведомление со ссылкой на платеж.

О всем новом функционале, доступном после обновления, можно узнать в большом релизе Альфа-Банка Украина.

Лицензия НБУ №61 от 05.10.2011 р.