МХП углубляет сотрудничество с Германией в "зеленых" технологиях (укр)

27-28 квітня відбувся міжнародний семінар "Україна: біогаз і біогенний водень (Німеччина-Україна)".

Організаторами заходу виступили Фонд підтримки експортерів Баварії, Bayern International, Em & S GmbH, Ecotec rational engineering і Біоенергетична Асоціація України. Семінар відбувся за підтримки німецького Міністерства економіки, регіонального розвитку та енергетики Федеральної землі Баварія.

Захід був присвячений питанням енергетики відновлюваних газів: біогазу, біометану і водню, а провідні німецькі та українські компанії рамках дискусії ділилися своїм досвідом реалізації високотехнологічних проектів.

Німеччину можна вважати глобальним лідером "зеленого" енергетичного переходу, й окрім того, саме Німеччина є одним з основних торговельних та технологічних партнерів України. Тому участь українських компаній в таких семінарах важлива для синергетичної інноваційної співпраці з німецькими партнерами.

Дуже символічним було те, що під час заходу було зроблено пряме включення з виступом представників компанії МХП з найбільшого біогазового комплексу в Європі з переробки органічних відходів від курчат-бройлерів, що знаходиться у Вінницькій області.

Заступник Голови правління МХП Олександр Домбровський під час презентації ознайомив учасників семінару з біогазовим комплексом в режимі онлайн та зазначив:

"Комплекс "Біогаз Ладижин" МХП можна вважати найбільш масштабним українсько-німецьким еко-інноваційним проектом, адже в його реалізації взяли участь ряд потужних німецьких та українських компаній та виробників.

Перша черга проекту була запущена у 2019 році, його потужність становить 12 МВт. Також розроблений проект другої черги комплексу "Біогаз Ладижин".

Загалом реалізація біогазових проектів є ключовим елементом реалізації моделі циркулярної економіки, яку використовує агроіндустріальний холдинг у своїх виробничих процесах.

Варто наголосити, що компанія МХП з 2013 року експлуатує біогазовий комплекс ПрАТ "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області, встановлена енергетична потужність якого становить 5,5 МВт. Реалізація біогазових проектів українською компанією МХП розпочалась ще задовго до презентації Європейського зеленого курсу ЄС".

Олександр Домбровський відмітив, що компанія МХП зацікавлена у співпраці з німецькими партнерами та спільній інтеграції "зелених" технологій, адже агроіндустріальний холдинг має свій інноваційний порядок денний щодо розвитку "зелених" технологій, до якого, серед інших напрямів, входить і виробництво зазначених вище біометану та "зеленого" водню, так і біодизелю.

Нещодавно було оголошено про початок співпраці з американською компанією "Marquis Energy" в проекті з будівництва першого вуглецевонейтрального заводу з виробництва високопротеїнових кормів, олії, СО2 та біоетанолу.

Також Заступик голови правління МХП зазначив, що інтеграція технологій "зеленого водню" та біометану - це справжній прорив в "чистій" енергетиці. Шляхом інтеграції виробництва "зеленого водню" в існуючі технології анаеробного зброджування біомаси можна досягнути підвищення потужності та ефективності роботи біогазових комплексів.

В рамках презентації Олександр Домбровський відмітив, що важливим елементом технологічної співпраці МХП з німецькими партнерами стало підписання в березні 2021 року Меморандуму про стратегічне партнерство між ПрАТ "МХП Еко Енерджи" та німецькою компанією Ellman Engineering у проекті "Біологічна метанізація "зеленого" водню".

Важливо, що до участі в семінарі долучився й Райк Елльманн – директор німецької компанії Ellmann Engineering, який разом з партнерами з МХП перебував у відрядженні на біогазому комплексі у Вінницькій області.

Пан Елльманн детально окреслив основні елементи та цілі співпраці між українською та німецькою компаніями. В рамках інноваційного та технологічного співробітництва планується проведення ряду спільних лабораторних і промислових досліджень з інтеграції "зеленого водню" в анаеробний процес для збільшення виробництва метану. Дослідження проходитимуть в кілька етапів як на території України, так і в Німеччині.

Директор "МХП Еко Енерджи" Іван Тракслер розповів учасникам семінару про наступне:

"Технологія біологічної метанізації "зеленого" водню допоможе суттєво збільшити обсяги виробництва біометану, який є відновлюваним і "чистим" аналогом природного газу. Це допоможе скоротити обсяги викидів парникових газів. Компанія МХП має суттєвий потенціал виробництва біометану: на існуючих потужностях біогазових комплексів можливим є виробництво близько 40 млн метрів кубічних на рік біометану; на основі органічних відходів компанії обсяги можуть становити близько 100 млн метрів кубічних на рік; а на основі органічних відходів із інтеграцією "зеленого" водню - 150 млн метрів кубічних на рік".