Экспорт украинского сахара сократился на 65%
Суббота, 31 октября 2020, 17:30
Украина за 9 месяцев 2020 экспортировала 98, 05 тонн сахара, это на 65% ниже чем за аналогичный период 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, передает UAFES.
В общем экспортировано сахара было на сумму 36,9 млн долларов, за аналогичный период 2019 сумма была 79,3 млн долл.
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