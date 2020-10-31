Экспорт украинского сахара сократился на 65%

Украина за 9 месяцев 2020 экспортировала 98, 05 тонн сахара, это на 65% ниже чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, передает UAFES.

В общем экспортировано сахара было на сумму 36,9 млн долларов, за аналогичный период 2019 сумма была 79,3 млн долл.