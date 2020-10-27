Судостроительный завод "Укроборонпрома" начал процедуру банкротства

Хозсуд Николаевской области зарегистрировал постановление, которым открыл производство по делу о банкротстве - Николаевский судостроительный завод обратился в суд с соответствующим заявлением в августе.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.

С 16 октября суд постановил ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов должника.

В июле прошлого года "Укроборонпром" перечислил завода помощи более чем 80 миллионов гривен для погашения задолженности по выплате заработной платы, а также компенсаций, налогов и сборов, связанными с оплатой труда. Эти средства предприятие получило на основе "обратной финансовой помощи".

В документах дела в частности содержится информация о ведении предприятием деятельности, связанной с государственной тайной.

Поэтому в сентябре подготовительное заседание суда было отложено на время, необходимое для оформления допуска к государственной тайне арбитражному управляющему. Такой срок не может превышать 30 дней.