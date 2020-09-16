Глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев отказывается поддержать предложенные Минфином изменения в Налоговый кодекс по индексации ряда налоговых ставок.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов передает Интерфакс-Украина.

"Министерство финансов вместе с бюджетом (проектом госбюджета на 2021 год – ред.) подает законопроект, который, в нарушение ст. 4 Налогового кодекса, повышает налоги с нового года, а это недопустимо. Я, к сожалению, с этим согласиться не могу", - сказал нардеп.

По его словам, в предложенном Минфином законопроекте нет системных изменений налогового законодательства: "Мы видим только латание дыр и только какие-то точечные изменения, которые не направлены на существенное изменение разделов налогового законодательства, которые так необходимо изменить".

Подоходный налог, экологический налог и местные налоги требуют немедленного реформирования, подчеркнул депутат.

"Это три таких раздела, которые нуждаются в немедленном реформировании, но министерство нам не предоставляет никаких предложений", - констатировал Гетманцев.

Как сообщалось, Кабмин вместе с проектом госбюджета на 2021 год подал предложения изменений в Налоговый кодекс Украины, в соответствии с которым на 11,6%, согласно прогнозному уровню инфляции в 2020 году, предлагается повысить акциз на алкогольные напитки, экологический налог, ренту за использование радиочастот и на 12%, в соответствии с прогнозом роста цен промышленной продукции, - ренты за использование недр.

Напомним:

Глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев заявил, что Минфин, готовя проект госбюджета-2021, не проводил консультации с Верховной Радой.

Финансовый комитет ВР может поднять вопрос об ответственности министра финансов Сергея Марченко по итогам его отчета 9 сентября, в том числе инициировать отставку.