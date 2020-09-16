Голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев відмовляється підтримати запропоновані Мінфіном зміни до Податкового кодексу щодо індексації ряду податкових ставок.

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів передає Інтерфакс-Україна.

"Міністерство фінансів разом з бюджетом (проектом держбюджету на 2021 рік - ред.) подає законопроект, який, в порушення ст. 4 Податкового кодексу, підвищує податки з нового року, а це неприпустимо. Я, на жаль, з цим погодитися не можу" , - сказав нардеп.

За його словами, в запропонованому Мінфіном законопроекті немає системних змін податкового законодавства:

"Ми бачимо тільки латання дірок і тільки якісь точкові зміни, які не спрямовані на істотну зміну розділів податкового законодавства, які так необхідно змінити".

Прибутковий податок, екологічний податок і місцеві податки вимагають негайного реформування, наголосив депутат.

"Це три таких розділу, які потребують негайного реформування, але міністерство нам не надає ніяких пропозицій", - констатував Гетманцев.

Як повідомлялося, Кабмін разом з проектом держбюджету на 2021 рік подав пропозиції змін до Податкового кодексу, відповідно до якого на 11,6%, згідно з прогнозним рівнем інфляції в 2020 році, пропонується підвищити акциз на алкогольні напої, екологічний податок, ренту за використання радіочастот і на 12%, відповідно до прогнозу зростання цін промислової продукції, - ренти за використання надр.

Нагадуємо:

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що Мінфін, готуючи проєкт держбюджету-2021, не проводив консультації з Верховною Радою.

Фінансовий комітет ВР може підняти питання про відповідальність міністра фінансів Сергія Марченка за підсумками його звіту 9 вересня, у тому числі ініціювати відставку.