Гетманцев відмовляється підтримати запропоновані Мінфіном зміни до Податкового кодексу
Голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев відмовляється підтримати запропоновані Мінфіном зміни до Податкового кодексу щодо індексації ряду податкових ставок.
Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів передає Інтерфакс-Україна.
"Міністерство фінансів разом з бюджетом (проектом держбюджету на 2021 рік - ред.) подає законопроект, який, в порушення ст. 4 Податкового кодексу, підвищує податки з нового року, а це неприпустимо. Я, на жаль, з цим погодитися не можу" , - сказав нардеп.
За його словами, в запропонованому Мінфіном законопроекті немає системних змін податкового законодавства:
"Ми бачимо тільки латання дірок і тільки якісь точкові зміни, які не спрямовані на істотну зміну розділів податкового законодавства, які так необхідно змінити".
Прибутковий податок, екологічний податок і місцеві податки вимагають негайного реформування, наголосив депутат.
"Це три таких розділу, які потребують негайного реформування, але міністерство нам не надає ніяких пропозицій", - констатував Гетманцев.
Як повідомлялося, Кабмін разом з проектом держбюджету на 2021 рік подав пропозиції змін до Податкового кодексу, відповідно до якого на 11,6%, згідно з прогнозним рівнем інфляції в 2020 році, пропонується підвищити акциз на алкогольні напої, екологічний податок, ренту за використання радіочастот і на 12%, відповідно до прогнозу зростання цін промислової продукції, - ренти за використання надр.
Нагадуємо:
Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що Мінфін, готуючи проєкт держбюджету-2021, не проводив консультації з Верховною Радою.
Фінансовий комітет ВР може підняти питання про відповідальність міністра фінансів Сергія Марченка за підсумками його звіту 9 вересня, у тому числі ініціювати відставку.
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