В финансовом комитете Рады допускают отставку Марченко

Финансовый комитет ВР может поднять вопрос об ответственности министра финансов Сергея Марченко по итогам его отчета 9 сентября, в том числе инициировать отставку.

Такое развитие событий допускают глава комитета Даниил Гетманцев ( "Слуга народа") и заместитель главы комитета Ярослав Железняк ("Голос"), передает "Интерфакс-Украина".

"В среду мы заслушали министра финансов, было много вопросов, комитет не принимал никаких решений, но обычно во время заслушивания любого чиновника, главы ведомства или Нацбанка комитет выдает какое-то решение.

Оно может быть рекомендательного характера, (т.е. обращаем внимание, что нужно исправить 3-4 ошибки), или законотворческого (нужно внести изменения в закон). Иногда это могут быть рекомендации уволить любое должностное лицо", - заявил Железняк.

Гетманцев в комментарии агентству сказал, что не исключает отставки Марченко, но не стал детализировать, о каком именно решение идет речь.

Во время заседания комитета Верховной Рады 9 сентября, которое по приглашению народных депутатов посетил министр, Гетманцев заявил о политической ответственности Марченко.

"Гетманцев: Сергей Михайлович, если мы с вами говорим о таможне. Вы сами объявляли о 5-10 млрд недопоступлениях ежемесячно - это ваша политическая ответственность. Марченко: Я готов ее нести", - процитировал он стенограмму заседания в Telegram-канале 11 сентября.

По итогам отчета министра члены комитета заявили о необходимости получения письменных ответов от Минфина на ряд вопросов, после чего нардепы намерены принять решение.

Железняк подчеркнул, что решение комитет пока только планирует обсуждать.

"Я не исключаю, что будет подано постановление об отставке, но это как решит комитет, мы пока этот вопрос не обсуждали, поэтому комментировать это, утверждая любое решение, не могу", - добавил он.

Напомним:

Ранее Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.

Очевидно, что министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения М. Нефьодова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась", - подчеркнул нардеп.

Экономическая правда