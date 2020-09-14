Гетманцев о проекте госбюджета: Минфин не консультировался с Радой

Глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев заявил, что Минфин, готовя проект госбюджета-2021, не проводил консультации с Верховной Радой.

Об этом он сказал журналистам возле здания Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику, предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов, насколько мне известно, и с комитетом по вопросам бюджета по проекту бюджета не проводило", - подчеркнул Гетманцев.

В то же время глава Минфина на брифинге отметил, что заложенный в проект бюджета курс на уровне 29,1 грн за доллар согласован с НБУ.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Сейчас уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.

Экономическая правда