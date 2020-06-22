Киевская власть предоставит пострадавшим от взрыва 30 миллионов, еще столько же выделит Кабмин

Половину средств на жилье для людей, пострадавших от взрыва в Киеве может предоставить город (речь идет о 30 млн гривень из резервного фонда), а половину - правительство. Мэр Кличко добавил, что премьер поддержал такое предложение.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 22 июня

Сообщается, что специалисты обследуют дома по соседству с 10-этажкой по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где утром 21 июня произошел взрыв, чтобы определить, безопасны ли они для проживания.

Кличко добавил, что сейчас в интернате на Харьковском шоссе поселили 56 жителей из пострадавшего дома. Также "Укрзализныця", многие работники которой живут в этом доме, предоставила номера в гостинице, а часть людей решили пожить у родственников и знакомых.

Мэр отметил, что, по словам специалистов, "дом скорее всего придется демонтировать".

По его словам, половину средств на жилье для людей может предоставить город (речь идет о 30 миллионах гривен из резервного фонда), а половину – правительство. Кличко добавил, что премьер поддержал такое предложение.

Столичный мэр также пообещал, что город окажет материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Предыстория:

21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены.

По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство.



По состоянию на утро 22 июня остается неизвестной судьба двух жителей дома по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где утром 21 июня прогремел взрыв

Украинская правда