Київська влада надасть постраждалим від вибуху будинку 30 мільйонів, ще стільки ж виділить уряд

Половину коштів на житло для людей, що постраждали від вибуху будинку у Києві може надати місто (мова йде про 30 мільйонів гривень з резервного фонду), а половину – уряд. Мер Кличко додав, що прем’єр підтримав таку пропозицію.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 22 червня

Повідомляється, що фахівці обстежують будинки по сусідству з 10-поверхівкою по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві, де вранці 21 червня пролунав вибух, щоб визначити, чи безпечні вони для проживання.

Кличко додав, що наразі в інтернаті на Харківському шосе поселили 56 мешканців з постраждалого будинку. Також "Укрзалізниця", багато працівників якої живуть у цьому будинку, надала номери в готелі, а частина людей вирішили пожити у родичів і знайомих.

Мер відзначив, що, за словами фахівців, "будинок скоріше за все доведеться демонтувати".

Столичний голова також пообіцяв, що місто надасть матеріальну допомогу постраждалим і родичам загиблих.

Передісторія:

21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння.

Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені.

За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці розпочато кримінальне провадження .

Станом на ранок 22 червня залишається невідомою доля двох мешканців будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві, де вранці 21 червня пролунав вибух.

Українська правда